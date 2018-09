Krzysztof Piatek, 23 de ani, varful de la Genoa, a marcat 10 goluri in 6 meciuri de campionat și Cupa Italiei, cele mai multe din principalele ligi europene. In iunie, cand Genoa a platit 4,5 milioane de euro pentru el, transferandu-l de la Cracovia, puțini auzisera de Krzysztof Piatek in afara Poloniei. Trei luni mai tarziu, intreaga Europa vorbește de el. ...