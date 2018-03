Stiri pe aceeasi tema

- Tomasz Komenda este un polonez care a petrecut 18 ani in spatele gratiilor, fara sa fie vinovat de fapta pentru care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Joi, instanța a decis sa il elibereze pe barbat, dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca acesta nu ar fi putut comite fapta…

- Judecatoria Blaj a motivat decizia prin care a condamnat la inchisoare cu suspendare un tanar in varsta de 23 de ani, judecat pentru ucidere din culpa. Barbatul a primit pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere, pe un termen de 3 ani si 6 luni.

- Ouale de ciocolata cu surprize sunt de ani de zile desertul preferat al copiilor din intreaga lume. Medicii, insa, trag un semnal de alarma si avertizeaza parintii sa nu ii lase pe cei mici nesupravegheati atunci cand se joaca cu obiecte mici

- Condamnare-record pentru justiția din Romania! Mai exact, un barbat de 39 de ani din județul Suceava a fost condamnat la 225 de ani de inchisoare, insa va executa doar 30 de ani. Oviciu Rudu, din Radauți, un adevarat campion al dosarelor penale, și-a primit sentința saptamana trecuta, fiind pedepsit…

- Cauza penala de invinuire a doua persoane pentru extragere ilicita a nisipului si practicarea ilegala a activitatii de intreprinzator, soldata cu obtinerea unui profit in proportii deosebit de mari, a fost expediata in instanta de judecata.

- CRIMA CUTREMURATOARE. O MAMA și-a UCIS fiul, apoi s-a SINUCIS dandu-și FOC alaturi de fiul ei. Cei doi au avut parte de o moarte violenta Noi detalii ies la iveala in cazul femeii ucisa si inceniata alaturi de fiul ei in urma necropsiei. Medicii legisti au stabilit ca cei doi se pare ca au avut o moarte…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- Dupa ce a baut bine, barbatul de 55 de ani din comuna Stoenesti a inceput sa se certe cu familia. La un moment dat, omul si-a dat foc sub privirile ingrozite ale sotiei. Femeia l-a scos afara din casa și a incercat sa stinga flacarile cu zapada. Ginerele barbatului a sunat apoi la 112, iar el a fost…

- Miron Cozma, despre condamnarea fraților Becali: ”Au luat atat din cauza judecatoarei!”. In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o condamnare de 7 ani și 4 luni de inchisoare, iar fratele sau, Victor, a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de inchisoare, pentru dare de mita. In schimb,…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Atacantul echipei Manchester United, Alexis Sanchez, a fost de acord cu o pedeapa de 16 luni de inchisoare pentru a evita un proces in care este acuzat de evaziune fiscala de un milion de euro, in perioada in care evolua pentru FC Barcelona, informeaza Independent.

- De ani de zile, o mama traiește o adevarata drama din cauza fiului ei. Terorizata de cel caruia i-a dat viața, femeia a obținut chiar un ordin de restricție impotriva propiului copil. Actul nu a fost suficient pentru a o proteja.

- Aftele bucale sunt ulcere recurente mici, bine circumscrise. Ele apar la 25 % din populatie cel putin o data pe parcursul vietii, la intervale neregulate. Afla ce boli se pot ascunde în spatele acestora.

- Consumul de etnobotanice a devenit un fenomen ingrijorator la Buzau, in condițiile in care numai in ultima saptamana șase tineri au ajuns la Spitalul Județean, cu simptome specifice consumului de substanțe psihotrope, majoritatea victimelor fiind elevi de 15-16 ani. Tot la Buzau, in urma cu aproape…

- Primarul comunei Tuzla a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat initial de Tribunalul Constanta la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj, decizia instantei fiind definitiva. Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat…

- Dupa ce saptamana trecuta, un adolescent din Buzau a murit rapus de etnobotanice, alți trei tineri au ajuns luni seara la Spitalul Județean Buzau. Extrem de agitați și cu semne specifice consumului de etnobotanice, cei trei abia au fost calmați de catre medici. Primul care a ajuns la spitalul din Buzau…

- O seara normala s-a transformat intr-un coșmar pentru un barbat din Jimbolia. Acesta a fost injunghiat, de mai multe ori, chiar de prietenul sau de pahar. In urma ranilor severe, barbatul și-a pierdut viața.

- Mircea Lacatus, un clujean de 26 de ani a murit ca un caine, in noaptea de vineri spre sambata, a saptamanii trecute, dupa ce a fumat o tigara cu etnobotanice cumparata de la un cunoscut dealer din zona. Cadavrul barbatului fost gasit sambata dimineata de un trecator, negru la fata si congestionat,…

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a ramas fara curent, miercuri dupa-amiaza, timp de aproximativ o jumatate de ora. Medicii au ramas blocati in salile de operatie fara sa isi poata desfasura activitatea, iar alte persoane au ramas in lift, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 32 de ani a fost reținut, fiind suspectat de omor. Acesta a fost incatusat, dupa ce oamenii legii au fost sesizați precum ca, in anul 2016, el ar fi comis un omor in municipiul Cahul.

- Rafuiala cu impuscaturi in Capitala. Un tinar de 25 de ani a murit, iar altul, de 27, a fost ranit, dupa ce vecinii lor au tras spre ei mai multe gloante. Crima s-a produs noaptea trecuta intr-un bloc din sectorul Botanica. Tragedia a inceput de la un incident minor. Victimele s-au adunat aseara cu…

- Caz incredibil intr-o inchisoare din Romania! Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova dupa ce a fost extradat din Anglia. Deținutul suferea de mai multe boli, iar familia si avocatii acestuia acuza ca tanarul nu a primit niciun fel de tratament, informeaza Romania…

- Jordan Phipps și partenera sa au decis, in noaptea de Anul Nou, sa le ceara medicilor sa se opreasca din resuscitarea copilului lor de 13 luni, dupa ce acesta suferea de o boala rara și șansele sale e supraviețuire erau oricum minime, scrie The Mirror. Parinții indurerați au povestit momentul devastator…

- 130 de persoane, dintre care 18 erau copii, au ramas blocate pe Platoul Bucegi in ultima zi a anului 2017. Turistii au ajuns pe munte dimineata, cu telecabina, dar spre orele pranzului vremea s-a inrautatit, a inceput viscolul, astfel ca transportul pe cablu a devenit nefunctional. Panicati, oamenii…

- • A spus „ DA” la -30 de grade in Montreal! FOTO A plecat pentru a sarbatori minivacanța de iarna și Revelionul la New York si in Montreal, dar nici prin gand nu i-a trecut ca se va intoarce acasa cu inelul de logodna pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1, targujianca Alexandra Badoi, a dat…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Tradiția, pastrata cu sfințenie de mai bine 10 ani , ne-a confirmat inca odata ca localitatea dambovițeana Voinești , gazduiește cele mai reușite petreceri de sfarșit de an. Astfel, și anul acesta peste 340 de persoane alaturi de edilii localitații au sarbatorit Anul Nou -2018, intr-un mod…

- Invitata sa prezinte concertul de Anul Nou in capitala Moldovei, frumoasa blonda a avut parte de petrecere si rasfat de zile mari. In noaptea dintre ani, Dana Savuica a fost gazda concertului de la Iasi, care l-a avut cap de afis pe artistul australian Faydee si care a continuat cu recitalurile lui…

- Fotbalistul s-a ales cu rani grave dupa petrecerea de Craciun. Jurnalistul uruguayan Roberto Moar a distribuit primele poze cu Viatri dupa accident. Mijlocasul era sa-si piarda vederea! Medicii au intervenit la timp si Viatri a trecut de perioada critica. Fotbalistul ar putea reveni in cateva luni…

- In intenția de a pastra tradiția, circa 300 de cugireni au ales sa-și petreaca timp de aproape o ora, Revelionul in strada, punctul de intalnire fiind ca de fiecare data, platoul din fața Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. Nu au lipsit focurile de artificii, șampania, dar și zgomotul asurzitor…

- Anul Nou ajunge peste tot, chiar și la fundul celui mai adanc lac din lume, Baikal.Scafandrii din regiunea rusa Irkutsk au hotarat sa celebreze intr-un mod inedit Revelionul. Aceștia s-au scufundat la o adancime de 10 metri in lacul Baikal și au format un brad uman.

- Revelionul nu inseamna doar petrecere și voie buna, ci și un campionat național de transmis urari mai serioase sau mai haioase, in funcție de autor și destinatar. Romanii au uitat de tradiționalele felicitari scrise și prefera SMS-urile clasice sau pe diferitele aplicații ale telefonului. Printre mesajele…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Meniul din 1960 arata ce conținea meniul restaurantului ”Dimbovița” și cat costa. Cei care sarbatoreau Anul Nou la restaurantul ”Dimbovița” plateau 45 de lei. In acest preț erau incluse bauturile alcoolice: țuica, mastica sau Vermouth, aperitivul: pateu branza, masline, icre crap. Cei care alegeau…

- Andra și Catalin Maruța lucreaza de Anul Nou. De vreo patru ani, indragitele vedete au imparțit Sarbatorile de iarna intre familie și fani, in așa fel incat sa nu sufere nimeni: Craciunul il petrec cu copiii și parinții, frații și prietenii foarte apropiați, iar Revelionul ii prinde pe scena, cantand…

- Primaria din Rio de Janeiro a anuntat astazi ca spera la un public record de peste 3 milioane de persoane pe celebra plaja Copacabana pentru festivitatile de Anul Nou, in pofida problemele de securitate cu care se confrunta capitala turistica a Braziliei.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion impreuna in Piața Unirii, avand in vedere ca Revelionul 2018 are o insemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea in Anul Nou, dar și trecerea in anul Centenarului, un an plin de semnificație…

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, a fost dus din inchisoare la spital din cauza unei aritmii si hipotensiuni arteriale, scrie BBC, conform news.ro.Doctorul lui a spus ca specialistii cardiologi i-au recomandat lui Fujimori, in varsta de 79 de ani, sa urmeze un tratament, potrivit…

- Noaptea de Anul Nou este singura din an cand toata lumea de pe glob "se trezeste la viata". Unii petrec perioade lungi de timp pentru a planifica in detaliu Revelionul, in timp ce altii aleg sa se retraga linistiti si sa urmareasca sarbatoarea trecerii dintre ani alaturi de persoanele dragi.

- Descoperire macabra intr-o masina oprita in centrul orasului Oradea. Un trecator a fost atras de pozitia nefireasca a unui barbat aflat intr-o masona astfel ca a sunat la 112. Ajunsi la fata locului, salvatorii au incercat in zadar sa-l resusciteze pe sofer.

- Un tinar de 28 de ani din Raionul Criuleni, care și-a ucis propria mama cu cruzime, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Sentința a fost pronunțata acum cinci zile de catre prima instanța - Judecatoria Chișinau (sediul Ciocana). Totodata, complicele acestuia a fost condamnat la 15 ani de inchisoare.…

- Daca inca nu ati ales o destinatie pentru a petreceti Revelionul si sunteti adeptii spectacolelor de lumini si muzica, va propunem cateva sugestii unde sa incepeti numaratoarea inversa la trecerea dintre ani.