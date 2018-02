Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…

- Un polițist a murit la Bilbao, in aceasta seara, incercand sa opreasca o incaierare intre fanii lui Athletic Bilbao și cei ai lui Spartak Moscova. Potrivit presei spaniole, polițistul a suferit rani grave și a fost transportat de urgența la spital, dar medicii nu i-au putut salva viața. Forțele de ordine…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate, miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.

- Fundasul Valerica Gaman a declarat, joi seara, ca FCSB trebuie sa abordeze la fel si meciul retur cu Lazio Roma, dupa victoria din prima mansa, scor 1-0, de pe Arena Nationala, in 16-imile Ligii Europa."A fost mai greu decat cu CFR, suntem epuizati, dar acum ne gandim deja la duminica, cand…

- Suporterii echipei Real Madrid au profitat de meciul tur cu PSG (3-1) din optimile Ligii Campionilor la fotbal, pentru a arbora un banner gigantic cu tenismanul Rafael Nadal, nr. 1 ATP, un infocat suporter al echipei lui Zinedine Zidane, relateaza AFP.In centrul imensului banner, Nadal apare…

- Neymar, atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, a afirmat ca "nimic nu este imposibil" in returul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda victoriei obtinuta de madrileni (3-1) in prima mansa, miercuri seara, pe "Santiago Bernabeu". "Analiza mea…

- Dupa un intermezzo hibernal de mai bine de doua luni revine in atenția amatorilor de fotbal și cea de-a doua ca importanța competiție continentala inter-cluburi, Liga Europei. Șirul acestei competiții se reinnoada cu faza eliminatorie, șaisprezecimle de finala.

- Clubul belgian de fotbal Royal Excel Mouscron a anuntat miercuri, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul roman Mircea Rednic. "Dupa ce a reusit sa mentina clubul in prima liga, in sezonul trecut, si a realizat un debut de sezon…

- Marți seara s-a disputat primul meci din manșa intai a fazei 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad (35.642 spectatori), Steaua Roșie nu a reușit decat un egal, scor 0-0, in fața gruparii ȚSKA Moscova ...

- Spartak Moscova o intalnește joi, de la ora 20:00, pe Athletic Bilbao, in șaisprezecimile de finala ale Europa League. In ciuda criticilor lui Ion Craciunescu din ultima vreme, Alexandru Deaconu a fost delegat ca observator la partida pe care fosta adversara a lui Dinamo o va disputa in Rusia. Alexandru…

- Meciul dintre FC Hermannstadt si FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal va avea loc pe stadionul ''Municipal'' din Sibiu, in data de 28 februarie, de la ora 18,30, a anuntat clubul de liga secunda intr-un comunicat remis AGERPRES. ''Ne bucuram ca am reusit…

- Tehnicianul Ionut Popa si-a inaintat, luni, demisia din functia de antrenor principal al echipei de fotbal ACS Poli Timisoara, el fiind inlocuit cu Leo Grozavu, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Director al gruparii banatene, Sorin Dragoi. "Domnul Ionut Popa si-a inaintat…

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- In saptamana 22-28 ianuarie, au fost inregistrate patru decese noi din cauza gripei. Este vorba despre o femeie in varsta de 75 de ani, din judetul Cluj, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal, confirmata cu virus gripal tip B; o femeie in varsta de 67 de ani, din judetul…

- Fanii clubului brazilian de fotbal Portuguesa din Sau Paulo, suparati dupa un esec cu 0-3 pe teren propriu, au interceptat livrarea unui fast-food pentru jucatorii din vestiar si au mâncat cele 10 pizza comandate, a declarat un fan agentiei Reuters. Dupa înfrângerea din meciul cu Oeste…

- Dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta a primit cel de al 53 lea termen de judecata. Ieri, Iulia Casian, judecator al Tribunalului Constanta investit cu solutionarea cauzei, a stabilit noul termen pentru data de 16 aprilie, pentru continuarea procedurii. Conform portalului instantelor…

- Un jucator al echipei de fotbal din liga a IV a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral, scrie adevarul.ro.Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC) a amendat cu 50.000 de euro clubul Lazio dupa ce Stadio Olimpico a fost impanzit de abtibilduri reprezentand-o pe Anne Frank in tricoul echipei AS Roma, la 22 octombrie 2017. Comisia de Disciplina a apreciat ca Lazio a instaurat masurile…

- Echipa Arsenal Londra s-a calificat in finala Cupei Ligii engleze de fotbal, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Chelsea, campioana en titre a Angliei, intr-o partida din mansa secunda a semifinalelor competitiei, disputata miercuri seara. Oaspetii au deschis scorul…

- Selectionerul Cosmin Contra admite ca echipa nationala a fost repartizata intr-o grupa dificila, dar are incredere ca Romania poate trece de prima faza a competitiei si chiar castiga turneul.

- Directorul sportiv al echipei de hochei pe gheata a Statelor Unite, Jim Johannson, a incetat din viata duminica, in somn, la varsta de 53 de ani, cu trei saptamani inaintea startului Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. "Suntem socati si profund intristrati", a declarat…

- Fundașul valcean Razvan Popa a fost luat la intrebari de catre suporterii Universitații Craiova. Fanii l-au chestionat pe jucator prin intermediul site-ului oficial, dorind sa afle de la acesta aspirațiile, hobby-urile și superstițiile. Raspunsurile le puteți urmari in format video. ...

- Tyler Hilinski, component în vârsta de 21 de ani al echipei de fotbal american Washington State, a fost gasit mort în apartamentul sau, marti, dupa ce nu s-a prezentat la un antrenament, relateaza presa din SUA. Politistii au gasit o arma si un bilet de adio lânga cadavrul…

- Fostul jucator de tenis Gabriel Trifu a fost numit in functia de capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, in timp ce Andrei Mlendea a fost instalat antrenor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Comitetul Director al FRT, dupa discutii cu toti…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut in fata instantei ca este autorul atacului cu bombe care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund in aprilie anul trecut. El a negat ca a avut vreo intentie criminala, transmite agenția DPA, citata de Agerpres.

- Un adolescent de 16 ani, baut si fara permis, a provocat trei accidente in Bistrita-Nasaud, una dintre victimele sale fiind o fata de aceeasi varsta care a murit la spital. Fata a fost ranita grav si a fost operata azi-noapte, insa nu s-a reusit salvarea ei. Alte patru fete cu varste intre 10 si…

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul lui Nicolai Boghici, fost presedinte la „Otelul Galati“. Omul de afaceri a fost acuzat alaturi de alte patru persoane ca, in perioada ianuarie-februarie 2007, a constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume…

- Constantin Ostaficiuc, fost presedinte al Consiliului Judetean Timis, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Timisoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un arbitru a murit dupa ce a acordat un cartonas rosu, informeaza romaniatv.net. La un meci dintr-o liga inferioara din Mexic, un jucator caruia arbitrul i-a aratat cartonasul rosu l-a atacat cu bestialitate pe central, luandu-i acestuia viata.

- ''Nu noi fixam preturile, asta este piata'', a justificat antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, transferul pentru 84 milioane de euro al noului sau jucator, olandezul Virgil Van Dijk, care devine cel mai scump fundas din istorie. ''Suporterii lui Liverpool trebuie sa…

- Fatih Terim, actualul antrenor la echipei Galatasaray Istanbul, a actionat in justitie Federatia turca de fotbal (FTT), careia ii solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din functia de selectioner al echipei nationale, informeaza agentia EFE. Terim…

- Joi dupa amiaza, un politist local din Buzau a suferit un atac de cord chiar in timpul unei instruiri specifice, in sediul institutiei respective. “Gheorghe Stanescu, politist local cu varsta de aproximativ 50 de ani era stresat in utimul timp datorita locului de munca”, spun colegii, ”si asta datorita…

- Londra, 21 dec /Agerpres/ - Fundasul danez Mathias Jorgensen va fi pe post de Mos Craciun pentru suporterii echipei engleze de fotbal Huddersfield Town, carora le-a promis ca le va da de baut daca vor sustine ''terrierii'' in meciul din deplasare cu Southampton, scris BBC. …

- Antrenorul echipei argentiniene de fotbal Independiente, Ariel Holan, a demisionat miercuri, la numai o saptamana de la castigarea Copei Sudamericana, din cauza amenintarilor venite de la suporteri "ultras", informeaza EFE. Holan, care are 57 de ani, a explicat intr-o scrisoare postata…

- Suporterii echipei de fotbal ASU Poli Timisoara, echipa care joaca in liga a doua de fotbal, au pornit, sambata seara, intr-un mars devenit traditional, in memoria eroilor martiri ai Timisoarei, care au cazut sub gloante in timpul evenimentelor din Decembrie 1989. Ei au strigat lozinci din timpul…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Un suporter al celor de la FC U Craiova, echipa din Liga a 4-a, finanțata de Adrian Mititelu, a fost batut de fani la meciul Gaz Metan - CSU Craiova 0-0, disputat duminica. Ionuț Zafira a fost prezent la Mediaș cu un mesaj impotriva echipei CSU Craiova, "Voi sunteți clona, Știința e doar una! Noi nu…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, au avut loc tragerile la sorți ale optimilor Ligii Campionilor și 16-imile Ligii Europa, in ambele competiții aparand dueluri foarte puternice. Astfel, meciurile din optimile Ligii Campionilor sunt urmatoarele: Juventus Torino – Tottenham, ...

- Scandalul dintr-o gospodarie din Bistrita-Nasaud s-a terminat tragic. Vecinii au chemat Politia dupa ce doi prieteni s-au luat la bataie. Insa imediat cum echipajul a ajuns acolo, unul dintre scandalagii l-a lovit cu bata pe un politist.

- Fostul mare portar italian Walter Zenga, care a pregatit trei echipe din Romania, FC Național, Steaua București și Dinamo București, a fost numit, vineri, antrenor al echipei italiene de fotbal Crotone, a anunțat, pe site-ul sau oficial, clubul la care joaca romanul Adrian Stoian. Zenga,…

- Formatiile Steaua Rosie Belgrad, Olympique Marseille si Athletic Bilbao s-au calificat in 16-imile Ligii Europa in urma rezultatelor inregistrate, joi, in ultima etapa a grupelor competitiei, potrivit news.ro.

- Pierdere in lumea sportului autohton. Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF, a trecut la cele vesnice, la varsta de 60 de ani. Tristul anunt a fost facut, in aceasta ultima zi a saptamanii, chiar de catre reprezentantii Ligii Profesioniste de Fotbal. Fost jucator al echipelor FCM Brasov si…

- Echipa Petrocub-Hâncesti, clasata pe locul 3 în Divizia Naționala ediția 2017, a fost premiata. Jucatorii, staff-ul tehnic si conducatorii echipei au primit medalii, transmite IPN. La ceremonia de premiere au fost prezenti conducatorii echipei din Hâncești, Mihai Usatîi…