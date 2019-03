Un polițist și-a torturat și ucis soția. Noi detalii după crima oribilă: Informație cheie O crima a avut loc luni seara pe raza Secției 11 Poliție. Evenimentul a fost descoperit in momentul in care pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un un apartament. Acolo au dat de un barbat foarte agresiv care nu le permitea pompierilor sa intervina pentru stingerea flacarilor. A fost chemat in sprijin un echipaj de poliție. Agenții au reușit cu greu sa il imobilizeze, iar pompierii au patruns in apartament. In sufragerie, cu fața in jos, au gasit o femeie care avea hainele parțial arse. Atunci, polițiștii au aflat ca individul incerca sa ascunda o crima. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

