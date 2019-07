Un polițist s-a spânzurat în camera unui hotel de pe litoral Un turist a fost gasit spanzurat in camera unui hotel de pe litoral. Este vorba despre un barbat din județul Neamț, in varsta de 35 de ani. Incidentul a avut loc in jurul orei 19:00, intr-un hotel din stațiunea Jupiter. Deși un echipaj medical a fost chemat la fața locului, autoritațile nu au putut decat sa constate decesul barbatului. Politistii au deschis un dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Potrivit unor surse judiciare, barbatul, care de profesie ar fi fost politist, se afla impreuna cu familia in vacanta pe litoral. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

