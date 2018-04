Un polițist rutier a fost târât pe stradă de un șofer prins la volan fără permis Un barbat din Ohio care conducea fara a deține permis a refuzat sa coboare din masina. Cand politistul a incercat sa il forteze sa iasa, soferul a demarat si l-a tarat dupa el si pe agent. Apoi, a accelerat si s-a facut nevazut. Insa a fost prins si arestat in scurt timp, scrie nbc-2.com. Politistii au aflat atunci ca barbatul are un cazier consistent. Mai fusese arestat pentru trafic de droguri. Acum a ajuns la inchisoare pentru ca a condus fara permis si a ranit un politist. Agentul a primit ingrijiri pentru un umar dislocat. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni aui depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 28 martie a.c., în jurul orei 00,10, polițiști din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, în colaborare cu polițiști din cadrul Secției 4 Politie,…

- La data de 28 martie 2018, in jurul orei 01.10, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Bacau, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Republici din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit in trafic un autoturism, iar conducatorul acestuia prezenta halena alcoolica.

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un tânpr de 22 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși nici macar nu deținea un permis de conducere.”La data de 26 martie a.c., în jurul orei 14:00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Câmpia Turzii…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce l-au tras pe dreapta.”La data de 14 martie a.c., în jurul orei 02:00, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat,…

- Un barbat din comuna Vultureni, jud. Cluj, a fost retinut 24 de ore de catre politistii clujeni, dupa ce a fost depistat conducand a patra oara fara permis si sub influenta alcoolului La data de 12 martie, in jurul orei 23.10, politisti rutieri din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier…

- La data de 12 martie, in jurul orei ora 23:10, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au depistat un barbat, de 31 de ani, din comuna Vultureni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Oașului, fara a deține permis de conducere. De asemenea, polițiștii au stabilit…

- Politistii din Alba au depistat, luni si marti noapte, trei soferi care conduceau autoturisme, pe drumurile publice, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Inspectoratul de Politie Judetean Alba atrage atentia cu privire la efectele consumului de alcool asupra capacitatii de conducere a autovehiculelor…

- Un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, de politistii de la transporturi, imediat dupa ce a furat cabluri din infrastructura feroviara. Este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru furt calificat, distrugere si semnalizare falsa. La data de 10 martie, politistii Serviciului…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Un minor in varsta de 17 ani din Copșa Mica s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce ce conducea o masina furata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe […]

- Politistii calaraseni cerceteaza doi barbati pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.Pe 6 martie, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ulmeni au depistat un tanar, de 21 de ani, din comuna Chirnogi, judetul Calarasi, in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, desi nu…

- Sambata, 3 martie 2018, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, pe strada Tudor Vladimirescu din Blaj, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla – Compartimentul Rutier au depistat sambata, 3 martie 2018, in jurul orei 16.20, un tanar de 19 ani, din comuna Fizesu Gherlii, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu. Din verificari a rezultat ca șoferul nu poseda permis…

- Un barbat din comuna Dor Marunt s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins fara permis la volan. Mai mult decat atat, soferul, care era si baut, a refuzat recoltarea de probe biologice si testarea cu aparatul etilotest.

- La data de 1 martie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu…

- La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 11.45, politistii Sectie de Politie Rurala Ocna Mures in timp ce actionau pe raza localitatii Ciugudu de Jos, comuna Unirea, l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism fara a posada permis de conducere pentru…

- Tânarul reținut, zilele trecute, de polițiștii clujeni pentru comiterea infracțunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului și conducere fara permis, a fost arestat preventiv.”La data de 20 februarie a.c., tânarul reținut pentru comiterea infracțiunilor…

- Politistii suceveni au fost sesizati luni seara, in jurul orei 23.30, despre faptul ca pe strada Statiunii din municipiul Suceava, conducatorul unui autoturism se afla sub influenta alcoolului. Politistii deplasati la fata locului au oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 30 de ...

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar depistat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalele acestora si care a fost implicat, ulterior, într-un accident rutier cu pagube materiale. ”La data de 19 februarie a.c., politistii din cadrul…

- La data de 19 februarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au depistat in trafic un barbat de 48 de ani, din comuna Țanțareni, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Țanțareni, fara a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un confucator auto, în vârsta de 73 de ani, care se afla beat la volan.Mai exact, la data de 15 februarie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara,…

- Polițiștii clujeni au desfașurat și joi acțiuni menite sa duca la reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecinte grave. La Dej, un șofer din Cuzdrioara a fost prins in timp ce conducea sub influența bauturilor alcoolice.

- Polițiștii clujeni au oprit în trafic, în urma unui control, un barbat de aproximativ 45 de ani din Gherla, pe strada Vâlcele din Dej.În urma verificarilor a reieșit faptul ca taximetristul se afla sub influența bauturilor alcoolice, având o concentrație…

- Șoferii nu mai au nici o frica. In ultimele ore, mai mulți participanți la trafic au fost prinși conducand autoturisme deși nu aveau permis de conducere sau erau bauți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au depistat pe DE 70, in comuna Bujoreni un barbat in varsta de 39 ani din București,…

- In urma unui control in trafic un barbat de aproximativ 45 de ani din Gherla a fost oprit in trafic, pe strada Valcele din Dej. In urma verificarilor a reieșit faptul ca taximetristul se afla sub influența bauturilor alcoolice, avand o concentrație de peste 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia…

- In statul Arkansas (SUA), un american a fost prins ca sofa fara un permis de conducere valabil. Atunci cand a fost tras pe dreapta de politie s-a mai depistat ca nu avea o asigurare pentru automobilul pe care il conducea si nici centura de siguranta cuplata.

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat care conducea un tractor în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei municipiului Gherla, aflându-se pe DC 20,…

- Un buzoian a fost arestat preventiv dupa de ce de la inceputul lunii septembrie a anului trecut si pana acum a fost prins de patru ori conducand desi are permisul suspendat. Potrivit Politiei Buzau, barbatul, in varsta de 46 de ani, din localitatea Gomoiesti, a fost prins miercuri la volan pe DN…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Adjud au retinut un barbat, de 28 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de ”talharie calificata” si ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce ”.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Luni, 5 februarie, in jurul orei 13:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un barbat, de 30 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Horea, din Gherla, fara a poseda permis de conducere. In cauza se efectueaza…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.”În urma probatoriului administrat, la data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- La data de 30 ianuarie, in jurul orei 03.30, politistii Postului de Politie Sugag, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie Calnic, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Jina, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, fiind sub influenta bauturilor…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- La data de 25 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Turceni au identificat in trafic un tanar de 18 ani, din comuna Branesti, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79, localitatea Plopsoru, avand o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat și fara a poseda permis de…

- Tribunalul Galati l-a condamnat pe un barbat de 40 de ani la inchisoare cu executare pentru conducere a unui autovehicul fara permis si dare de mita. In incercarea de scapa de dosarul penal, individul a amenintat doi batrani cu moartea.

- Un tanar de 26 de ani a fost retinut 24 de ore de politisti pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier. Barbatul, originar din comuna Nana, a fost prins de oamenii legii in seara de 16 in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis si aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- La data de 9 ianuarie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Posturilor de Politie Ceru Bacainti si Blandiana, in timp ce executau activitati comune de patrulare pe DJ 107U, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 64 de ani, din comuna Ceru Bacainti. In urma verificarilor…

- Un piteștean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins, ieri, de polițiștii Secției 3 Poliție Pitești la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere. Oamenii legii l-au depistat pe S.M., de 30 de ani, din Pitești, conducand fara drept pe Bulevardul Libertații din Trivale. In cauza a…

- Un accident de circulație s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localitații Petrova, pe drumul național 18. In urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, relateaza Vasile Dale. La ora 3.40 un barbat din Petrova a sesizat poliția prin 112 despre faptul ca un autoturism…

- In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fapta prevazuta si pedepsita de art. 335, alin. 2 din Codul Penal. De asemenea, ieri, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au organizat si desfasurat o actiune pentru combaterea…