Un poliţist - printre cele 22 de persoane reţinute după percheziţiile care au vizat Complexul Europa Un numar de 22 de persoane, intre care si un politist, au fost retinute in urma perchezitiilor desfasurate in Bucuresti si judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de contrabanda cu tigarete, punerea in circulatie a unor produse purtatoare de marca protejata sau contrafacute si desfasurarea de activitati de paza si protectie fara respectarea normelor legale. Este vorba despre perchezitiile care au avut loc si in Complexul comercial Europa din Capitala. Miercuri, aproximativ 700 de politisti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

