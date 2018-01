Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Popkov, in varsta de 53 de ani, a fost polițist pana la plecarea sa din serviciu in 1998. Acesta executa deja o pedeapsa cu inchisoarea pe viața pentru ca a violat și ucis 22 de femei, in orașul rus Angarsk. Ucigașul se folosea de mașina sa de poliție pentru a le atrage pe victime.…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Cu peste zece ani in urma, o mașina de mare tonaj a spulberat un grup de pietoni care așteptau, pe trotuar, sa traverseze o importanta artera din Timișoara. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Liege, Liniștei și Calea Aradului. Potrivit unor martori care se aflau la fața locului, șoferul…

- Poliția din Brazilia declara ca cel puțin noua prizonieri au fost uciși intr-o revolta la o inchisoare din statul central Goias, scrie BBC News. Autoritațile declara ca revolta a inceput atunci cand un grup de deținuți inarmați au invadat o aripa controlata de o banda rivala. Una dintre victime a fost…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, conform unor surse judiciare. Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru triplul omor.

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Doua meserii care in mod normal nu au nicio legatura una cu alta: preot ortodox si bodybuidler de mare succes. Maxim Pastukov, este cel mai atipic preot ortodox. Fotografiile cu el aratandu-si muschii fac ravagii pe web, iar enoriasii din toata Rusia il indragesc

- Fanel Milea (53 de ani), originar din comuna braileana Viziru, este considerat cel mai salbatic ucigas in serie din Romania, prin cruzimea de care a dat dovada cand a torturat, violat si ucis batrane lipsite de aparare. Braileanul reprezinta un caz aparte pentru justitia din Romania, fiind printre putinii…

- Patru romani au fost condamnați la inchisoare in Suedia dupa o serie de furturi din mașini ce aparțineau poștei de stat. Barbații au fost prinși cu ajutorul camerelor de luat vederi montate in mașini. Patru romani au fost condamnați la inchisoare in Suedia, titreaza Washington Post . Barbații ar putea…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Studentul din Iasi care in urma cu doi ani si-a ucis colegul de camera cu 20 de lovituri de cutit, apoi a ranit grav un altul, dupa care a incendiat incaperea, a fost condamnat la inchisoare pe viata, sentinta nefiind definitiva.

- ”Va dorim multa sanatate și numai bine”. Eu, daca nu aș auzi aceasta fraza pe la vreo nunta, aș avea impresia ca nimeni nu a mai fost la acea nunta. De la prima masa pana la ultima, toți se limiteaza la sanatate și bucurii. Și, cum sunt spuse sec, așa și in viața le punem in aplicare - sec. Nu aud pe…

- O Dacie 1300 l-a costat 10.000 de euro pe un tanar din Brasov. Masina, fabricata in 1970, a fost complet refacuta si acum arata ca si cum abia ar fi iesit din uzina. Daca vechea Dacie va primi autentificarea expertilor in vehicule istorice, proprietarul ar putea sa nu mai plateasca impozit pentru ea.…

- Echipaj de poliție atacat de mai mulți tineri, in timpul interventiei la un scandal intr-un bar din comuna Deleni, din judetul Iasi. O masina a politiei a fost distrusa in urma unei interventii la un scandal intr-un bar, oamenii legii nefiin raniți, dar masina acestora a fost distrusa. Procurorii Parchetului…

- Acuzat de coruptie, fostul ministru al aconomiei, Aleksei Uliukaev, a fost condamnat de Parchetul rus la "10 ani de inchisoare intr-o unitate cu regim de detentie sever" si la plata unei amenzi de 500 milioane...

- Politistii si procurorii din Calarasi audiaza, vineri seara, doi tineri suspectati ca sunt autostopistii care au injunghiat mortal un barbat si au ranit-o pe sotia acestuia. Anchetatorii nu ofera deocamdata prea multe informatii, dar surse judiciare spun ca cei doi urmeaza a fi retinuti.Potrivit…

- Australianul Dr. Philip Nitschke, numit si Dr. Death deoarece sustine dreptul oamenilor de a fi eutanasiati, a prezentat Sarco, prima masina imprimata 3D care ii permite unei persoane sa se sinucida intr-un mod care nu este violent. Nitschke a realizat proiectul cu ajutorul inginerului olandez Alexander…

- Criminali siniștri, teroriști și canibali- astfel de infractori se afla în cea mai de temut închisoare din Rusia. Penitenciarul poarta numele de „Delfinul Negru” și este una dintre cele mai vechi penitenciare din țara condusa de Vladimir Putin. Situata în regiunea…

- O adolescenta care ucis o fetița de șapte ani in parc a fost condamnata la inchisoare pe viața, scrie digi24.ro.Adolescenta avea 15 ani atunci cand a comis crima care a șocat o intreaga comunitate.

- O adolescenta care ucis o fetita de sapte ani in parc a fost condamnata la inchisoare pe viata, potrivit Digi 24.Fata avea 15 ani atunci cand a comis crima care a socat o intreaga comunitate. Katie Rough, in varsta de sapte ani, a fost sufocata, iar apoi ucigasa a decapitat o, intr un parc din York,…

- Supranumit „Macelarul din Bosnia", fostul lider militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladici, a fost condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. ...

- Comitetul International Olimpic a anuntat, miercuri, ca patru sportivi din Rusia, inclusiv campionul olimpic la skeleton Aleksandr Tretiakov, au primit interdictii pe viata de participare la JO pentru incalcarea regulamentelor antidioping la editia de la Soci a competitiei.

- Fostul comandant al unei regiune din Bosnia și Herțegovina, Ratko Mladic, a fost condamant pe viața pentru genocid și alte atrocitați din timpul razboiului Bosniei din anii '90. Supranumit și "Macelarul Bosniei", Mladic a condus forțele armate in timpul masacrului musulmanilor din Bosnia din orașul…

- Tribunalul Penal International (TPI) pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat pe viața pe fostul sef militar al sarbilor in Bosnia Ratko Mladic, gasit a vinovat de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii....

- UPDATE: Ratko MLadic a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru 10 capete de acuzare cele mai grave fiind crime de razboi, crime impotriva umanitații și genocid. Știrea inițiala: La...

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Terry Glenn se afla in masina impreuna cu logodnica sa in momentul accidentului, iar forta impactului a fost atat de mare intat el a fost proiectat afara din vehicul. La sosirea paramedicilor, Terry Glenn era deja decedat, iar femeia a fost dusa la spital, supravietuind socului. Terry Glenn…

- Polonia, fost adversara a Romaniei in preliminarii, figureaza in prima urna valorica pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de fotbal care va avea loc anul viitor in Rusia, in timp ce Spania, campioana mondiala din 2010, se

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Dacia Sandero Stepway are mare succes in Elveția. Jurnaliștii cotidianului elvețian Blick au testat, mai multe zile, noul model Dacia Sandero Stepway și au ramas mai mult decat placut impresionați de el. „Stați jos. Imaginați-va o mașina mica, dar cu aspect de SUV. Cu motor turbo, cu accent pe culori…

- Ieri a fost o zi neagra pe șoselele din Constanța. Nu mai puțin de cinci oameni și-au pierdut viața în urma a doua accidente cumplite. Cel care a încheiat șirul tragediilor a fost accidentul de pe Mircea, în urma caruia doi tineri au murit pe loc. Totul dupa o greșeala a șoferului,…

- Rusia a intentat un dosar penal pe numele liderului lumii interlope Oleg Pruteanu, alias Borman. El este acuzat ca a infiintat si condus o grupare criminala specializata in trafic de droguri.Moldoveanul risca de la 20 la 25 de ani de inchisoare sau chiar detentie pe viata.

- Koenigsegg Agera RS este cea mai rapida mașina de serie din lume dupa ce a reușit sa atinga o viteza medie de 447 km/h, in urma a doua curse efectuate pe un drum inchis intre Las Vegas și orașul Pahrump din statul american Nevada.

- Anchetatorii calaraseni au in lucru un dosar de moarte suspecta, dupa ce o tanara, in varsta de 27 de ani, din judetul Prahova, a fost gasita fara viata pe un camp din apropierea Autostrazii Soarelui, in dreptul localitatii Borcea.

- Dani Mocanu are o atractie pentru inchisoare, iar acest lucru nu este strain nimanui. Nu numai ca a scos multe piese despre viata de detinut si a si stat cateva ore in arest, dar manelistul si-a facut si un tatuaj pe aceeasi tema. La scurt timp dupa ce a ajuns din nou in fata procurorilor DIICOT si…

- Schiorul rus Alexander Legkov, campion olimpic la 50 km la Soci-2014, a ramas fara titlul olimpic si a fost suspendat pe viata din competitiile olimpice, pentru dopaj, a anuntat miercuri Comitetul Olimpic International (CIO), pe baza "primelor concluzii ale audierilor Comisiei Oswald" care ancheteaza…

- Luat cu anasana de la borcanul cu miere al sectorului 4 dupa ce abia-și inmuiase, mititelul, debreținii in el, fostul edil Piedone s-a trezit confruntat cu o droaie de procese din care, pentru ca este un supererou, fiți convinși ca o sa scape basma curata, facand-o knock-out pe coana Justiția. Deja…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe strada Andrei Șaguna din Timișoara. Taximetristul, in varsta de 24 de ani, era in mașina cu un client, un tanar de 22 de ani din Motru, pe care l-a luat din zona centrala a orașului. La un moment dat acesta din urma i-a cerut…

- Viața bate filmul! Fiul lui Pablo Escobar, supranumit "Regele Cocainei" a vorbit deschis despre viata tatalui sau din dorinta de a clarifica imaginea care i-a fost conturata acestuia de-a lungul timpului de catre mass-media. Mai exact, Sebastian Marroquin, a vorbit intr-un interviu pentru Euronews,…

- Treisprezece persoane din județul Bacau au reușit sa dea un tun de aproape 400.000 de lei unei societați de asigurari auto, prin obținerea unor despagubiri nereale, dupa ce-și tamponau in mod intenționat mașinile. Capul rețelei, un barbat de 40 de ani, a fost reținut, in urma desfașurarii a noua percheziții…

- Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, ar incerca sa obțina suport politic pentru a inființa un Consiliu de Stat, in mare masura dupa modelul Chinei. Acesta ar putea sa garantez lui Vladimir Putin posibilitatea de a deveni, in calitate de președinte al noii structuri, un fel „lider suprem”…

- Tragedie pentru o familie de români aflata în Spania. Un copil de trei ani, mama acestuia, dar și bunicul au murit într-un accident rutier extrem de grav. Copilul și bunicul au murit pe loc, iar mama și-a dat ultima suflare în mâinile medicilor care au ajuns la…

- Cele opt echipe naționale europene care au ajuns la barajul de calificare la CM din Rusia au fost repartizate in doua grupe. Astfel, in urna capilor de serie vor fi Elveția, Italia, Croația și Danemarca, iar in cea a outsider-ilor Irlanda de Nord, Suedia, Irlanda și Grecia. Tragerea la sorți va avea…

- Arestarea unui sofer de TIR roman in Germania, acuzat ca a violat si ucis doua femei, a trezit atentia autoritatilor judiciare din Romania care, de 17 ani, incearca sa descopere cine a omorat patru femei din judetul Vaslui in circumstante asemanatoare.

- Doi tineri din Slatioara au murit pe loc dupa ce masina in care se aflau a ajuns pe contrasens, intr o curba, dupa care a lovit un cap de pod iar apoi un stalp de electricitate pe care vehiculul l a pus la pamant.Potrivit Informatia Ta de Suceava, cei doi prieteni, de 19 si 20 de ani, Rusu Daniel si…