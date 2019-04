Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Brasov a transmis un punct de vedere referitor la imaginile aparute pe Facebook, cu invitatia primita de un sofer din Brasov care a parcat neregulamentar. Politistul a scris ca marca masinii este „Wollvagin" in loc de Volkswagen si ca „egzista plamse foto", reprezentantii institutiei…

- Un document trimis de Poliția Locala Brașov unui șofer a starnit amuzamentul utilizatorilor pe rețelele de socializare prin modul in care a fost scris. Agentul a adresat citația proprietarului unei mașini marca "Wollvagin” care a parcat neregulamentar. Poliția Locala Brașov a trimis o citație proprietarului…

- Un autoturism marca „Wollvagin” a fost parcat neregulamentar, iar proprietarul este invitat la Politia locala pentru a clarifica masurile legale avand in vedere ca „egzista plamse foto”. Astfel arata notificarea pe care un brasovean a primit-o de la politist local.

- Un polițist local din Brașov o umilește pe Dancila! A scris „Wolzvagin” in loc de „Volkswagen” și „egzista”! Polițistul Marian Godina a postat pe Facebook o fotografie cu o invitație trimisa de Poliția Locala Brașov catre șoferul unei mașini parcate neregulamentar, documentul aratand ca autorul are…

- “Am spus inca din vara ca deplasarile Vioricai Dancila peste hotare trebuie oprite, pentru ca premierul PSD face rau Romaniei prin nivelul sau intelectual catastrofal, care afecteaza din pacate chiar si banala recitare de pe foaie, exclusiv in limba romana, la care e condamnata. Fiind incapabila chiar…

- Interviul acordat de Gindele Emeric, consilier judetean UDMR si director la Liceul Tehnologic “Simion Barnutiu”, pentru fostul si actualul consilier al primarului Kovacs contine si date mincinoase fapt pentru care atragem atentia. La prezentarea claselor de invatamant profesional in sistem…

- Se pare ca dupa semnalarile Buletin de Carei vom intra in normalitate si vom avea si clase de tip DUAL in limba romana nu doar in limba maghiara. Deci se poate… daca se vrea. Ce nu se vrea insa este a se respecta statutul de angajat al Primariei Carei care nu prevede actiuni personale in timpul programului.…

- Se pare ca dupa semnalarile Buletin de Carei vom intra in normalitate si vom avea si clase de tip DUAL in limba romana nu doar in limba maghiara. Deci se poate… daca se vrea. Ce nu se vrea insa este a se respecta statutul de angajat al Primariei Carei care nu prevede actiuni personale in timpul programului.…