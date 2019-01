Un polițist l-a speriat grozav pe un taximetrist: „Așa faceți după fiecare client”? Doi politisti din Iasi si-au facut treaba in mod exemplar dupa ce o tanara studenta i-a rugat sa o ajute sa-si recupereze telefonul pierdut la Aeroport. Insa modul in care au recuperat obiectul este unul amuzant. Redam postarea integrala de pe Facebook: "Sambata seara, Raluca si Mihai patrulau in incinta aeroportului Iasi. De cateva minute intrasera in tura de serviciu. La un moment dat, de ei se apropie o tanara panicata. - Num (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Tanasa a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni din comuna Valea Lupului (Iasi) pe 2 decembrie 2015.. Ana este copilul statului si a fost crescuta de la 3 ani de asistentii maternali Stefan si Maria Olariu. In urma accidentului, fata a ramas cu tetrapareza spastica, dar sotii Olariu…

- Papa Francisc vine anul acesta in Romania. Suvernul Pontif va ajunge in Bucuresti pe 31 mai 2019 si va ramane in tara noastra pentru 3 zile, informeaza Administratia Prezidentiala. El va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. "Primind invitatia…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Un taximetrist din regiunea ucraineana Dnepropetrovsk a ramas socat de obiectul uitat in masina de un client de-al sau.Barbatul a descoperit pe scaunul din spate o geanta in care se afla un aruncator de grenade. Speriat, soferul a alertat imediat fortele de ordine.

- Dupa cazul tinerei din Ploiești care a fost batuta cu salbaticie de iubit, filmata in agonie și postata pe internet, inca un clip de acest fel a aparut pe Facebook. Un tanar din Iași de aproximativ 15 ani este agresat fizic și verbal și obligat sa bea urina dintr-o ceașca.

- Clubul Rotaract „Curtea Domneasca” ne invita joi, 29 noiembrie, incepand cu ora 19, in Aula Bibliotecii Central- Universitara, la evenimentul caritabil „Tablouri dintr-un recital”, organizat in parteneriat cu celelalte cluburi Rotary, Rotaract și Interact. „Sincretismul unui eveniment cultural de elita…

- Mesaje prin care se cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, din funcția de rector al Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, au fost proiectate cu laser, sambata seara, pe fațada Facultații de Drept din oraș.Reprezentanții asociației ”Evoluție in instituție”, organizatorul acțiunii,…

- Darius Valcov citeaza un studiu al Bancii Europene pentru Investitii (BEI) referitor la spitalul regional care ar urma sa fie construit la Iasi, comparand costurile estimate cu cele ale unor spitale construite de Turcia in parteneriat public-privat. "530 milioane euro este costul total al…