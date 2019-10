Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Satu Mare ne da tuturor celor care ne plangem de tot felul de lipsuri o lecție de viața prin atitudinea lui fața de școala. Vasile Bodan are doar 20 de ani și este student anul I la Facultatea de Inginerie Electrica a Politehnicii din Cluj Napoca. El este cazat intr-o camera de […]

- Un tanar a incercat sa-si puna capat zilelor la Iasi in seara zilei de luni, 2 septembrie. Inainte de a comite actul fatal i-a trimis un mesaj de adio unui prieten, iar acest gest i-a ajutat pe politisti sa-l gaseasca inainte de a muri.

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din Baia Mare, a fost strivit de masina in timp ce incerca sa salveze viata fetitei sale de cateva luni, a sotiei si a soacrei sale. Accidentul a avut loc pe un drum de carute, in localitatea Cetatele, judetul Maramures.

- Un tanar din Targu Jiu a fost prins sub influența drogurilor in trafic, pe un drum national din judetul Gorj. Un polițist l-a filmat cu telefonul mobil, iar in imaginile video, șoferul apare incoerent, susținand ca „nu a consumat nimic”.

- ​Un caine politist din Marea Britanie, care a fost injunghiat in timp ce a pus de mai multe ori la pamant un atacator inarmat, a fost decorat pentru curajul sau, relateaza vineri Press Association, citat de Agerpres.

- Un tanar a fost injunghiat, in Parcul Plumbuita din București. Victima, care are in jur de 17 ani, a fost transportat la spital.Din primele informații, se pare ca agresorul și victima au fost sa joace fotbal pe un teren din parc, iar la plecare au avut o altercație. Baiatul a fost taiat, se…

- Un polițist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova- Biroului Rutier Ploiești a intervenit fara ezitare in salvarea unui tanar ce era sa se inece. Sambata, 20 iulie a.c., in jurul orelor 06:30, colegul nostru aflat in concediu de odihna in județul Constanța, pe plaja stațiunii Costinești,…

