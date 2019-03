Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 18:50, in localitatea Salatiu din comuna Mintiu Gherlii. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Ajunși la locul solicitarii, militarii au constatat ca incendiul se manifesta…

- Politia australiana a impuscat sambata un barbat in terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla in posesia unei bombe, relateaza presa locala, citata de agentia dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi!…

- Inca o persoana a murit din cauza virusului gripal. Este vorba despre un adolescent in varsta de 17 ani din Teleorman, care a decedat luni dimineața. Baiatul nu a fost vaccinat antigripal. In urma morții tanarului din Teleorman, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, arata…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tânar în vârsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Un tânar în vârsta de 17 ani din județul Teleorman,…

- Liviu Dragnea l-a ironizat pe Klaus Iohannis, care a criticat guvernul ca nu respecta legea care prevede ca bugetul pe anul care urmeaza trebuie facut public in luna noiembrie a anului in curs. Deși președintele a spus ca Guvernul a avut avizul CSAT din clipa in care l-a cerut, Dragnea dezvaluie…

- Un tanar din Timișoara a amenințat ca se sinucide in timp ce facea un live pe Facebook. Barbatul, care parea sub influența bauturilor alcoolice, a scos un cuțit și și-a ingrozit prietenii. Acesta a intrat live pe Facebook și de aproximativ o ora amenința ca se sinucide. El s-a taiat pe mana cu un cuțit,…

- Codul portocaliu instaurat in Banat a stat si in calea disputarii meciului international de rugby dintre Timisoara Saracens si Northampton Saints, din Challenge Cup. Jocul a fost anulat dupa ce arbitrul Joy Neville, din Irlanda, a observat ca suprafata terenului nu permite desfasurarea partidei in conditii…