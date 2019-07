Un polițist din Capitală a fost împușcat într-o pădure din Argeș. Este în stare gravă Un polițist din Capitala, detașat in Argeș pentru a pazi o padure unde acționau braconieri, a fost impușcat in aceasta dimineața, potrivit Realitatea TV. Polițistul a fost transportat de urgența la un spital din Capitala unde a fost deja supus unei complicate intervenții chirurgicale. Medicii i-ar fi scos splina și un rinichi. Se fac cercetari The post Un polițist din Capitala a fost impușcat intr-o padure din Argeș. Este in stare grava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

