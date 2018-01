Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, transmite Mediafax.

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Un politist din localitatea Gorban este acuzat ca a propus unei fete de 16 ani, eleva in clasa a X-a, sa intretina relatii intime, un dosar penal in acest sens fiind intocmit ca urmare a unei sesizari depuse la Parchetul de pe

- Conducerea administratiei locale, dar si a celei judetene din Suceava se vor afla miercuri la Vaslui pentru a participa la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt – Vaslui. „Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Suceava voi depune o coroana de flori la ceremonia de comemorare…

- Astazi, incepand cu ora 11, militarii Brigazii 15 Mecanizate “Podul Inalt” Iași vor organiza o ceremonie la Ansamblul Monumental din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, dedicat victoriei repurtate de domnitorul Ștefan cel Mare impotriva turcilor la 10 ianuarie 1475. “Brigada 15 Mecanizata poarta…

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invita publicul sa participe la manifestarea cultural-stiintifica ‘Lupta de la Vaslui – Podul Inalt (10 ianuarie 1475)’, care se va desfasura maine, 10 ianuarie, cu incepere de la ora 11.00, la Ansamblul monumental ‘Podul Inalt’ din satul Bacaoani, comuna Muntenii…

- Un barbat a fost preluat de un echipaj de prim ajutor dupa ce a fost injunghiat de tatal sau in piept, aproape de inima, si in coapsa. Incidentul s-a produs in localitatea Zvarici vineri seara. Barbatul ranit a fost adus la Urgente in Iasi, iar tatal sau a fost incatusat si dus la sectia de politie.…

- Continuand seria emisiunilor filatelice dedicate relațiilor diplomatice, Romfilatelia marcheaza relațiile de colaborare și prietenie dintre Romania și Slovacia, introducand in circulație emisiunea de marci poștale Romania-Slovacia, vineri, 5 ianuarie 2018. Noua emisiune are ca tema cei 25 de ani de…

- „Anul 1711 a creat un precedent pentru Moldova: in urma trecerii lui Dimitrie Cantemir de partea tarului Petru I, trupele ruse ajung pentru prima data la Iasi. Acest eveniment inaugureaza un sir lung de veniri ale rusilor in Moldova, pe fondul conflictelor care vor opune marile puteri din zona, Rusia,…

- Magistratii Judecatoriei Pascani au decis, joi, arestarea preventiva a unui barbat de 39 de ani, recidivist, dupa ce a agresat un politist in fata sectiei de politie din comuna Oteleni, judetul Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Barbatul din judetul Iasi care a agresat un politist chiar in fata postului de Poolitie a fost retinut, fiind cercetat pentru ultraj. Anchetatorii au stabilit ca a fost condamnat pentru infractiuni comise cu violenta, fiind eliberat conditionat in 2016. Barbatul care a agresat un politist din judetul…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a vorbit cu studentul care a supravietuit macelului din caminul de la Iasi, al carui autor, Aurelian Giosan, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viata. Casian Harpa a stat in coma mai multe zile dupa ce a fost injunghiat in mod repetat de Giosan si ne-a spus…

- Un politist din judetul Iasi a fost agresat pe strada de catre un cetatean. Totul s-a intamplat marti dupa-amiaza, in centrul comunei Oteleni. Deocamdata nu se stie ce l-a determinat pe Cezar Marian, un barbat in varsta de 39 de ani, sa-l atace pe politist. Martorii spun ca agresorul se afla in stare…

- Nu iși apara doar țara, dar apara o comunitate de oameni din mai multe țari sub drapelul NATO. Este vorba de militarii din cadrul Brigada 15 mecanizata „Podul Inalt" din Iasi. Pentru a ne convinge de schimbarile care au loc dupa aderarea Romaniei la NATO, mai mulți jurnaliști au fost invitați sa vada…

- Un tanar din Iasi se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de nu mai putin de 20 de ori in abdomen. Ranit foarte grav in abdomen, victima a fost preluata de un elicopter SMURD. Chiar agresorul a fost cel care a sunat la 112.

- Un tanar din comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi, a fost injunghiat, luni, de 20 de ori in abdomen, echipele de interventie fiind anuntate tocmai de presupusul agresor, care a sunat la 112 spunand ”Veniti sa ma luati”. Tanarul injunghiat va fi preluat de un elicopter, scrie Mediafax.Elicopterul ...

- Caz socant. Un barbat a fost injunghiat de 20 de ori de prietenul de pahar. Totul s-a petrecut intr-o localitate din judetul Iasi, iar toata cearta a pornit, din cate se pare, de la prea multe pahare. Ultima actualizare: Luni, 11 Decembrie 2017 14:39

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- Un tanar din comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi, a fost injunghiat, luni, de 20 de ori in abdomen, echipele de interventie fiind anuntate tocmai de presupusul agresor, care a sunat la 112 spunand ”Veniti sa ma luati”. Tanarul injunghiat va fi preluat de un elicopter.

- Continua violentele si protestele in intreaga lume, in special in tarile musulmane, fata de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Manifestatii de amploare au avut loc din Pakistan pana in Turcia, iar in Teritoriile Palestiniene au avut loc noi confruntari…

- La cateva ore de cand s-a produs agresiunea asupra agentului de politie aflat ca atat ministrul de Interne, cat si seful Politiei Romane au in plan sa mearga la Iasi, adica la spitalul la care a fost transferat omul legii ranit grav cu o sabie, in timpul unei misiuni. De altfel, ministrul de Interne…

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava a fost grav ranit marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit unui co...

- Un ofiter din trupele speciale a fost ranit grav cu o sabie marti dimineata, in timpul unor perchezitii la Radauti. Politia Romana a transmis, in urma cu putin timp, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, ca agentul sef adjunct de politie Sfichi Dan Ciprian, de la Serviciul pentru Actiuni Speciale…

- Inceput de decembrie sangeros la Iasi. O femeie si-a injunghiat mortal sotul chiar de fata cu soacra ei. Tragedia s-a petrecut sambata seara, in cartierul Dacia. Nimeni nu s-ar fi asteptat la o asemenea tragedie, mai ales ca familia Rusu era cunoscuta drept o familie linistita. Totusi ceva s-a intamplat.…

- Crima intr-o familie din Mldova! Un barbat de 62 de ani a fost injunghiat cu un cuțit in piept, sambata seara, in cartierul “Dacia” din Iași. In urma ranilor suferite, acesta a incetat din viata!

- O femeie este audiata de anchetatori dupa ce sambata seara si-a injunghiat mortal sotul, din greseala, in urma unor discutii care au degenerat. Potrivit reprezentatilor Inspectoratului...

- Barbat ucis de soție in Iași, in urma unui scandal sambata seara. Omul a fost incercat sa-și agreseze nevasta care l-a injunghiat mortal dintr-o singura lovitura. Femeia este acum audiata de polițiști. Crima infioratoare a avut loc intr-un cartier din Iași, dupa o cearta aprinsa. Un barbat i-a facut…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost injunghiat in aceasta seara in cartierul Dacia din municipiul Iași. Din primele informații, se pare ca totul a pornit de la o disputa in familie, in urma careia soția sa i-a aplicat o lovitura cu cuțitul de bucatarie. Tragedia s-a produs intr-un bloc aflat pe…

- Politistii din Botosani, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, fac, sambata, cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Iasi, la principalii suspecti intr-un dosar de furturi din locuinte comise pe raza judetului Botosani. Persoanele respective au fost retinute…

- Un barbat de etnie roma din judetul Bacau a patruns luni dimineața, in jurul orei 4.30, in Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iași și a injunghit-o pe fosta concubina, care era internata cu fetița la nivelul Pavilionului 6, apoi i-a furat și telefonul.

- Polițist amenințat cu un cuțit in tren de un barbat din Arad. Individul, care a incercat sa fure un telefon mobil, a fost imobilizat de comisarul de poliție. Talharul a fost reținut, dupa ce trenul a ajuns la Arad. Incidentul a avut loc luni, in trenul 1665 de pe relatia Iasi – Timisoara, conform aradon.ro…

- Incidentul a avut loc luni, in trenul 1665 de pe relatia Iasi – Timisoara. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, a declarat ca un barbat a intrat intr-un compartiment in care se afla un singur calator, pe care a intentionat sa-l talhareasca prin amenintarea cu un cutit.…

- Concurenții de la ,,The Wall- Marele Zid” sunt doi oameni foarte puternici, care iși propun sa cucereasca zidul printr-o singura strategie: ,,in lupta, trebuie sa te transformi in prietenul dușmanului”.

- Tragedie intr-o familie din Pitesti! Un politist in varsta de 32 de ani s-a stins din viata pe strada, sambata. Conform adevarul.ro, este vorba de Andrei Gottwald, un tanar fost lucrator la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti.

- Polițist mort in strada, la Pitești. In seara zilei de sambata, 11 noiembrie, s-a primit un apel la numarul de urgența 112, care anunța ca un barbat zace pe o strada din cartierul piteștean Razboieni. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Argeș, care ulterior…

- Misiunea Militara a Ambasadei Frantei in Romania si Brigada 15 Mecanizata ‘Podul Inalt’ au organizat, astazi, in parteneriat cu Institutul Francez din Iasi, un eveniment comemorativ cu ocazia Zilei Armistitiului Primului Razboi Mondial. In prima parte a zilei, autoritatile militare romane si franceze,…

- Un barbat din judetul Iasi a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj. Decizia a ramas definitiva dupa ce niciuna dintre parti nu a formulat apel. Agentul lovit l-a iertat pe individ de plata unor eventuale daune, refuzand sa se constituie parte civila in proces.

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a doi barbati, printre care si un politist de frontiera, acuzati de corupere activa si contrabanda, noteaza NOI.md. Potrivit procurorilor, actiunile infractionale au inceput in noiembrie 2014, cind…

- Patronul unei agentii imobiliare din Iasi a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare fiind gasit vinovat de ultraj. Eduard Antonius Nicolau ar fi agresat un politist rutier care incerca sa il legitimeze.

- Unul dintre cei mai odiosi criminali ieseni a recidivat. Corneliu Marolicaru a fost trimis in judecata in stare de arest alaturi de alti doi fosti detinuti pentru o fapta demna de filmele de groaza. Cei trei au injunghiat doua femei, in timp ce acestea dormeau, dupa ce le-au confundat cu doi fosti colegi…

- La data de 01.11.2017, procurorii DIICOTmdash;Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MILITARU VASILE, comisar sef de politie in cadrul I.G.P.R. mdash; D.C.C.O. mdash; Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti mdash; Compartimentul finantarii…

- Ofiterul de politie suspectat de favorizarea faptuitorului in dosarul in care procurorii DIICOT au facut perchezitii in Bucuresti, marti seara, a fost retinut. Ofiterul, care lucreaza la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, ar fi sprijinit o grupare suspectata de furturi, talharii, contrabanda…