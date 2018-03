Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Tanar de 25 de ani din Bacau, injunghiat in gat de o ruda, in varsta de 65 de ani. Barbatul a fost reținut pentru 30 de zile, deși inițial Tribunalul Bacau decisese sa il rețina 24 de ore. Incidentul s-a petrecut in casa unui satean, acolo unde s-au adunat mai mulți barbați sa stea de vorba și sa consume…

- Doi minori de 17 ani vor fi prezentati vineri Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti cu propunere de luare a unei masuri preventive. Pustii au fost retinuti joi de politistii din Costesti - Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care…

- Joi, 8 martie, politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat 11 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furt. Astfel, politistii din cadrul Poliției…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- In perioada 26 februarie - 4 martie a.c., polițiștii vranceni au desfașurat acțiunea TRUCK&BUS, pentru verificarea legalitații transporturilor rutiere de persoane și marfuri, in cadrul Calendarului Operațiunilor TISPOL. Acțiunea a fost coordonata la nivel național de catre Direcția Rutiera…

- Aproape 4.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica, in ultimele 2 saptamani din punct de vedere al securitatii, fiind aplicate 578 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 320.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 10 infractiuni,…

- Un angajat al Politiei de Frontiera a fost impuscat accidental in picior de catre colegul sau. Incidentul s-a intamplat aseara, la vama Leuseni, in momentul predarii armelor la schimbarea turei.

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite…

- „La data de 31 ianuarie, politistii din Buzau, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Judecatoria Buzau, efectueaza 30 de perchezitii în judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si în Bucuresti, la domiciliile a trei persoane si…

- Un ofiter al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Olt a fost impuscat in cap din greseala de iubita sa, care se juca cu pistolul politistului.Incidentul a avut loc putin in noaptea de marti spre miercuri, iar potrivit unui comunicat al IPJ Olt, tanara si-a sunat un amic, care apoi a anuntat…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 - Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- Bogdan Dumitrescu, de 33 de ani, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, a ajuns, aseara, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce din joaca prietena lui, de 26 de ani, l-a impuscat ...

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri. …

- Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare si-a prezentat astazi, 29 ianuarie, activitatea desfasurata in cursul anului 2017. Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a fost prezent la evenimenet alaturi de chestorul de politie, Mihai Marius Voicu, adjunct al Inspectoratului General al Politiei…

- In ultimele 24 de ore politistii au aplicat peste 7.500 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor interventiilor efectuate s-au constatat aproximativ 700 de infractiuni. Agentii au intervenit la peste 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, conform unui comunicat al Inspectoratului…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- F. T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii de la inspectoratele judetene din tara au efectuat, in cursul saptamanii trecute, 147 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au pus in aplicare 84 de mandate de aducere,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus joi in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Catalin Ionita, in varsta de 41 de ani, a fost numit director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) in 2016. Intre 2014 - 2016, el a detinut functia de director al Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, iar intre 2012 - 2013 a fost director adjunct al Directiei de…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. La data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politia Romana a publicat pe Facebook, in urma cu cateva ore, un mesaj prin care anunta scoaterea la concurs a noi posturi, pentru a fi ocupate din sursa externa. „Urmarește anunțurile facute de Poliția Romana cu posturile scoase la concurs, pentru a fi ocupate din sursa externa. Vei vedea ca poți fi…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Agentul Eugen Stan avea o activitate "nesemnificativa", dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al…

- Masuri dispuse de conducerea poliției in cazul de pedofilie Seful Serviciului Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, comisarului șef de poliție Vornicu Emanuel Rene, a fost eliberat din functie in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Politistii au constatat peste 750 de infractiuni în ultimele ore ale anului 2017 si au aplicat amenzi de peste un milion de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR). "Peste 8.000 de politisti si peste 100 de câini de serviciu au fost la…

- Agenții și ofițerii Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) au dat peste 4.000 de amenzi și au constatat peste 800 de infracțiuni intr-o singura zi. In plus, polițiștii au reținut 295 de permise de conducere de Sfantul Ștefan. Potrivit statisticilor, s-a intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii economice de la IPJ Dambovita, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, efectueaza 16 perchezitii in judetele Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Brasov si Hunedoara. Actiunea vizeaza destructurarea…

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni…

- Politistii efectueaza miercuri dimineata 5 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului…