- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impuscat duminica intr-un post de control al unitații. Colegii sai au sunat la 112, dar medicii de la SMURD au constatat decesul. Polițistul, in varsta de 46 de ani, era angajat in sistemul penitenciar din anul…

