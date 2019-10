Un polițist de penitenciare, angajat și aflat in serviciu la penitenciarul Arad, a fost gasit impușcat duminica dimineața intr-unul din posturile de control ale inchisorii. Colegii lui l-au gasut in jurul orei 4.00 dimineata. La acel moment, barbatul ar fi fost inca in viața, insa pana la sosiea echipajului SMURD chemat de indata de angajații The post Un polițist de la Penitenciarul Arad a fost gasit impușcat in postul de control. S-a deschis o ancheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .