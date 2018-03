Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de politie din Galati este cercetat pentru luare de mita și trafic de influența, dupa ce a fost prins in flagrant luand mita 500 euro pentru a introduce un telefon mobil și o cartela SIM in incinta penitenciarului. Politistul, care ar mai fi luat si o alta mita de 1.500 de euro in acelasi scop,…

- Primarul comunei Belis, din judetul Cluj, Viorel Matis (PSD), este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce ar fi dat mita unui jurnalist, edilul fiind prins in flagrant, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, Nicolae Moldovan,…

- Un barbat din judetul Bacau a fost retinut de jandarmi si predat politistilor, luni, dupa ce a talharit o femeie care vindea obiecte bisericesti in magazinul Manastirii ''Sf. Ioan cel Nou'' din incinta lacasului de cult. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Suceava,…

- Barbat banuit de comiterea unei tentative la infractiunea de omor, depistat de politistii galateni. "La data de 15 februarie, politistii galateni au depistat, in zona cartierului Micro 17, un barbat de 42 ani, din comuna Pechea, banuit de comiterea unei tentative la infractiunea de omor si care se sustragea…

- In cursul zilei de joi, 15 februarie, ofițerii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, au organizat si realizat prinderea in flagrant a unei persoane, in timp ce promitea suma de 200 de euro unui echipaj alcatuit…

- O femeie din Iași a fost retinuta de politistii brasoveni, marți, dupa ce acestia au prins-o in flagrant cu banii pe care ii luase de la o victima inselata prin metoda „Accidentul”. Impreuna cu alți complici, au contactat telefonic, o brașoveanca, sub pretextul ca fiul acesteia are nevoie urgenta de…

- Un angajat al Primariei Calarași a fost prins in flagrant, dupa ce a luat mita pentru a concesiona morminte. Acesta a primit 2.000 de euro de la o persoana pentru a concesiona doua locuri de veci, au precizat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție (DGA). Functionarul este cercetat in stare de…

- "Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) -Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Calarasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, au realizat, in cursul zilei de vineri, 9 februarie, actiunea de prindere in flagrant…

- Scandal la Primaria Calarasi. Un angajat al institutiei a fost prins in flgrant in timp ce primea 2.000 de euro, in schimbul concesionarii a doua locuri de veci. Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Calarasi, sub coordonarea…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Calarasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, au realizat, in cursul zilei de ieri, 9 februarie a.c., actiunea de prindere in…

- La data de 7 februarie a.c., la Direcția Generala Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Alba a fost inregistrat denunțul unui agent de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, care a sesizat faptul ca, in cursul aceleiași zile, cu ocazia opririi in trafic…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- O persoana fara adapost a fost gasita decedata intr-o casa dezafectata din municipiul Galati, dupa ce a fost injunghiata si incendiata, a declarat luni purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. ‘Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta intre 45…

- In urma probatoriului administrat in cauza de politisti, tanarul de 20 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea furtului a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 3 februarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pelanga Judecatoria Iasi, care a dispus prezentarea sa catre Judecatoria Iasi cu…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus, la data de 17 ianuarie 2018, retinerea pentru 24 de ore inculpatului CADIR TENOR, in varsta de 52 de ani, din comuna Tuzla, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, prevazuta de art.291 Cod penal. Potrivit compartimentului…

- Un agent de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Timis este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Timis l-au prins in flagrant.Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din cadrul…

- Un polițist ploieștean, detașat la Biroul de inmatriculari auto din cadrul Prefecturii Prahova și prins in flagrant in urma cu zece luni primind mita pentru a sari peste rand mai mulți proprietari care voiau sa-și inmatriculeze urgent autovehiculele a recunoscut 52 de fapte de luare de mita. El a cazut…

- Un avocat din Donduseni a fost retinut, duminica seara, dupa ce a fost prins în flagrant de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în timp ce primea 2500 de euro de la un cetatean. Potrivit denuntatorului, aceasta era o parte din cele 5000 de euro estorcate de avocat pentru musamalizarea…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest…

- O noua informație halucinanta a ieșit la iveala despre polițistul-pedofil Eugen Stan. Agentul de la rutiera a fost prins in flagrant, in urma cu doi ani, de colegii lui de la Secția 18, cand viola o femeie. Post-ul Pedofilul din lift prins in flagrant in 2016. Dosarul lui a fost ”ingropat”! apare…

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au realizat, ieri, prinderea in flagrant a unui barbat de 46 ani, cu ocazia oferirii sumei de 350 lei catre doi agenti de politie din ...

- Potrivit procurorilor ieseni, in februarie anul trecut, tanara i-ar fi dat 800 de euro lui Constantin Hlihor, acesta urmand sa "aranjeze" cu profesorii fetei. Situatia avea sa degenereze in momentul in care barbatul i-a cerut, in mod explicit, studentei favoruri intime. Intr-un comunicat de…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Giurgiu au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a emis rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a unui agent de politie…

- Vineri, 21 decembrie, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Satu Mare, imediat dupa ce a primit…

- Un cetatean din Oradea a fost prins in flagrant miercuri de ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Bihor in momentul cand oferea cu titlu de mita suma de 1.000 lei unui politist din cadrul IPJ Bihor. Potrivit DGA, cetateanul…

- Ieri, 11 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie DGA Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov D.A.M.B.J.I. , sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un instructor…

- O profesoara a fost prinsa in flagrant de ofițerii DGA in timp ce primea bani pentru a facilita transferul unui elev la o alta școala. Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție București au prins in flagrant un cadru didactic de la o școala din Capitala, in timp ce primea…