Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, duminica, intr-un accident produs de un polițist aflat in timpul liber, care a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fața, pe Drumul Național 25, in localitatea galațeana Draganești. Mașina agentului a lovit frontal un alt vehicul, conform Mediafax.Citește și: Demisie…

- Barbatul de 35 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a incercat sa evite un caine care a sarit in fata masinii pe care o conducea, si a patruns pe contrasens, unde a lovit frontal un autovehicul care circula regulamentar.

- Cel putin sapte persoane au decedat, iar 16 sunt disparute dupa ce o nava de agrement, cu zeci de turisti la bord, s-a scufundat miercuri noapte in Dunare, la Budapesta, eforturile de salvare fiind in curs de desfasurare, informeaza agentia de stiri MTI si televiziunea de stat,

- Un barbat din Galati a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, fiind acuzat de procurori ca a condus masina personala cu viteza excesiva, lovind violent un alt autovehicul, al carui sofer a decedat.

- Cel putin 28 persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar care transporta zeci de turisti a cazut intr-o prapastie, pe Insula portugheza Madeira, informeaza site-ul postului...

- Trei oameni au murit si alti patru au fost raniti intr un accident care a avut loc pe aeroportul din Nepal. Potrivit Digi24.ro, in avion care se pregatea sa decoleze s a izbit de un elicopter parcat. Aeronava a alunecat pe pista si a lovit cu putere celalalt aparat.Copilotul avionului si un politist…

- Tragedie in orasul Rio de Janeiro din Brazilia. Trei oameni au murit, iar opt au fost raniti dupa ce doua blocuri locative s-au prabusit din senin. Zeci de salvatori, politisti si simpli cetateni au intervenit la fata locului pentru a-i ajuta pe cei aflati sub ruine.

- Un barbat din Braila, in varsta de 79 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de tren, joi, in timp ce traversa calea ferata in zona Lacu Dulce din municipiul Braila, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Barbatul a fost spulberat de trenul care circula pe ruta Bucuresti - Galati, iar in urma…