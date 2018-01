Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ucis si alte sase persoane au fost ranite, duminica, in SUA, dupa ce autoritatile au intervenit in cadrul unei dispute domestice intr-un cartier rezidential din Denver (Colorado).

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…

- Pompierii din Alba Iulia a intervenit, duminica in jurul pranzului, pe B-dul 1 Decembrie 1918, din municipiu, pentru deblocarea unei uși de apartament de la etajul 6 al blocului M. Potrivit ISU Alba, in interior a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de 63 de ani. S-a acționat cu o autospeciala…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, s-a aflat astazi intr-o vizita privata la Drobeta Turnu Severin. Dupa o intalnire cu autoritațile locale și cu cel mai mare investitor american din acesta zona, ambasadorul american a participat la o masa rotunda cu presa locala, la Casa Pogany, unde funcționeaza Biblioteca…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Magistratii Judecatoriei Pascani au decis, joi, arestarea preventiva a unui barbat de 39 de ani, recidivist, dupa ce a agresat un politist in fata sectiei de politie din comuna Oteleni, judetul Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In cursul zilei de miercuri, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie DGA ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie SJA Bihor au realizat prinderea in flagrant a unui cetatean din Oradea, in momentul cand oferea cu titlu de mita suma de 1.000 lei unui politist din cadrul IPJ Bihor.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere, la sediul MApN, cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit…

- Un barbat din Arges, care s-a împuscat din greseala cu o arma de vânatoare, a fost salvat de un politist cu propria curea de la uniforma. Acesta a fost primul care a ajuns la victima, dupa apelul la 112.

- Charles Johnson, fundașul echipei de fotbal american Carolina Panthers, a fost suspendat pentru patru meciuri din cauza incalcarii regulamentului antidoping, au anunțat sambata oficiali ai NFL, fara a menționa ce substanța interzisa a fost depistata in eșantionul prelevat de la sportiv. …

- Un polițist din Hunedoara a impușcat mortal un barbat, dupa ce fusese chemat sa alunge un mistreț. Cel care l-a chemat pe agentul de poliție a fost fiul victimei pentru a alunga animalul care a intrat in gospodaria lor, scrie libertatea.ro.Incidentul a avut loc in Petrila.

- Coreea de Nord a afirmat miercuri ca și-a indeplinit obiectivul, de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune in raza sa de acțiune "intreg continentul american", relateaza AFP. Dupa ce a asistat la lansarea rachetei Hwasong-15,…

- La fața locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri pentru a localiza incendiul. Informația a fost confirmata pentru DESCHIDE.MD de catre ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Liliana Pușcașu. Potrivit sursei citate, ard bunurile materiale din interiorul…

- Un polițist de la Secția 14 Poliție a devenit erou, in timpul liber. Acesta a reușit sa imobilizeze un barbat, dupa ce acesta tocmai iși injunghiase concubina. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE…

- Sorina Andrei, eleva in clasa a 11-a, si Radu Zevri, elev in clasa a 12-a la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta, au obtinut punctajul maxim, de 800 de puncte, la probele sustinute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Cei doi sunt olimpici la noi si au reusit sa…

- Un barbat a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-o parcare din cartierul sucevean George Enescu in timp ce taia cauciucurile de la o mașina. Acesta este filmat in timp ce dadea tarcoale unui autoturism parcat in apropierea unui bloc din zona Bisericii „Sfanta Vineri”. In zona respectiva se…

- Un barbat a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si dare de mita, unui politist, aflate in concurs real, ambele fiind savarsite in stare de recidiva postcondamnatorie, se arata intr-un comunicat…

- Modelul american Gigi Hadid și-a anulat vineri participarea la marele show anual organizat de Victoria's Secret, dupa controversa creata in China, in urma difuzarii unui videoclip in care tanara poate fi vazuta ținand in mana o prajitura in forma feței lui Buddha, apoi zambind și ingustandu-și ochii…

- O explozie puternica s-a produs, joi dimineața, intr-un apartament din muncipiul Constanța,urmata de incendiu. Din primele informații, in locuința incendiata nu se afla nimeni. Ceilalți locatari care erau acasa la momentul deflagrației s-au autoevacuat. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un barbat de 32 ani din Capitala a ramas fara doua dulapuri, acestea fiind furate chiar din scara blocului de locuit.Hotul a furat dulapurile in timp ce proprietarul isi aduna lucrurile, pentru a le transporta la un alt apartament.

- In dificultate, gigantul american General Electric (GE) a anuntat luni ca se va concentra pe trei activitati (aeronautica, sanatate si energie) si va desfiinta mii de locuri de munca pentru a-si reduce costurile, scrie AFP.

- Chiar daca mai este mult pana la vacanța de vara, studenții precauți iși pot face inca de pe acum planuri despre cum vor petrece cele trei luni de zile. Studenții din Targu Jiu pot alege sa iși petreaca vara in America. In cele trei luni de zile, tinerii pot munci și pot vizita locuri…

- Un barbat din judetul Iasi a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj. Decizia a ramas definitiva dupa ce niciuna dintre parti nu a formulat apel. Agentul lovit l-a iertat pe individ de plata unor eventuale daune, refuzand sa se constituie parte civila in proces.

- Un barbat de 61 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, miercuri seara, fiind suspectat a fi autorul incendierii intentionate care a avut loc dupa amiaza intr-un bloc din Timisoara, din care s-...

- Presedintele american Donald Trump i-a distrat pe internauti dupa ce a fost fotografiat in timp ce varsa furios o punga intreaga cu hrana pentru pesti intr-un iaz cu crapi koi. Presedintele american si premierul japonez, Shinzo Abe, au inceput mai intai sa arunce firimituri din punga in iaz, deasupra…

- O femeie de 68 de ani din Bumbești Jiu a fost gasita imobilizata la pat de pompierii chemați de vecinii ingrijorați ca nu au mai vazut-o pe femeie de cateva zile. Cei de la Garda de Intervenție Bumbești Jiu au spart ușa și au gasit femeia...

- Un elev din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta obtinut punctaje maxime la matematica si fizica, materii la Scholastic Assessment Test (SAT), echivalentul american al examenului de bacalaureat, informeaza...

- ​Costumul popular din Tismana are o valoare inestimabila, in special, prin originalitatea broderiilor. In vara acestui an, s-a declanșat un scandal monstru cand brandul fashion american Tory Burch a integrat in colecția „Resort 2018” o haina tradiționala. „Evenimentul zilei” a afl at povestea adevaratului…

- Simt ca Politia Romana a tradat NASUL TV. Iata de ce : 1. Eu sint proprietar majoritar la NASUL TV si am dreptul, constitutional garantat, sa intru pe proprietatea mea. Si toti Actionarii, citeva sute, au acelasi drept. Nu poate un actionar minoritar sa ne limiteze acest drept Constitutional. 2. E ca…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in zona Dorallly, din municipiul Constanta.Potrivit medicului Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, pietonul, in varsta de 63 de ani, este in stare stabila, fiind diagnostigat cu un traumatism…

- Un barbat din Novosibirsk, Rusia, a fost amendat pentru ca si-a folosit masina pentru o calatorie cu balonul cu aer cald, noteaza Moscow Times. Garage 54, un grup de video-bloggeri, au postat in august un clip cu isprava lor, spunand ca este “prima masina zburatoare din lume”.

- Pompierii intervin pentru a debloca o usa de apartament de pe str. Arcului, nr.1, din municipiul Constanta.La fata locului s a deplasat o ambulanta SMURD si o autospeciala de la Detasamentul Constanta Port.Potrivit ISU Dobrogea, paramedicii au inceput deja manevrele de resuscitare pentru un barbat in…

- In urma cu putine momente un barbat a fost lovit de un tren Sageata Albastra. Accidentul s-a petrecut la Stolnici, la un kilometru de gara. Catre fata locului se deplaseaza acum echipajele ISU Arges. Ultima actualizare: Miercuri, 11 Octombrie 2017 16:29

- Incendiul care a cuprins o brutarie-patiserie din zona industriala a municipiului Oradea a fost sesizat la 112 la ora 12,40, iar la fata locului s-au deplasat trei echipaje de stingere, insa pentru ca flacariile se manifestau violent la acoperis, fortele au fost suplimentare. Purtatorul de…

- Din cauza muntilor de deseuri, omul nici macar nu putea iesi din casa. Abia ieri, reprezentantii unei firme de salubrizare au reusit sa patrunda in apartament. Si au avut un soc! Au gasit nu mai...

- "In cele patru luni de mandat am de gand sa fac capitalizarea Poștei Romane. Știu exact in ce am intrat. Știu ca sunt foarte multe de rezolvat. Sunt femeie, dar daca voi considera ca trebuie sa am ceva sa fiu și barbat, voi fi și barbat. Am venit cu o propunere de organigrama pentru reducerea funcțiilor…

- Accidentul a avut loc pe raza localitatii Coronini din judetul Caras-Severin. Un barbat care a reusit sa ajunga la mal le-a spus salvatorilor ca în masina mai sunt trei adulti si un copil, relateaza Mediafax. Purtatorul de cuvânt al ISU Caras-Severin, Elena Țârla, a declarat,…

- Un barbat din judetul Satu Mare a fost retinut de politistii Serviciului Rutier dupa ce a fost prins conducand sub influenta unor substantelor psihoactive, informeaza buletinul de presa al...

- Un bijutier rus a confectionat bijuterii din sireturi si guma de mestecat, in amintirea anilor 1990. Bijutierul rus Diana Dzhanelli a lansat o noua colectie de bijuterii intitulata «Elegant», inspirata din cultura ruseasca a anilor 1990