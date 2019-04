Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa amiaza, in Vinerea Mare, o adevarata tragedie s-a produs pe raza comunei Stalpeni, pe DN73. Un polițist motociclist a murit intr-un cumplit accident in localitatea Stalpeni, Argeș, dupa ce soferul unui autoturism a incercat sa intoarca. Omul legii nu a observat la timp gestul soferului…

- Un politist in varsta de 32 de ani, din Arges, a fost lovit mortal, vineri, de o masina, care, din primele informatii, ar fi incercat sa vireze brusc stanga. Doi adulti si un copil aflati in autoturism au ajuns la ...

- Un barbat de 50 de ani din Capitala a ajuns la Spitalul de Urgenta cu mai multe fracturi la picioare si cap, dupa ce a fost lovit din plin de un taximetrist. Potrivit politistilor, pietonul traversa strada neregulamentar in sectorul Ciocana al Capitalei.

- Un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in virsta de 56 de ani s-a produs miercuri, 27 martie, pe o strada din Piatra Neamt. “La data de 27 martie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au intervenit la un accident rutier produs pe o strada din Piatra Neamț și soldat…

- Accidentul a avut loc pe DN72, in localitatea Picior de Munte. Un barbat in varsta de 59 de ani a Post-ul PICIOR DE MUNTE: Un barbat, care traversa neregulamentar, a fost lovit mortal de o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un motociclist in varsta de 28 de ani si-a pierdut viata, duminica, in urma unui accident rutier care a avut loc pe drumul judetean care leaga localitatile Sacalaz de Sanmihaiu Roman, judetul Timis.

- Eveniment tragic azi-dimineața, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Victima se afla pe bicicleta, pe Calea Victoriei din Arad, atunci cand a fost izbit de un autoturism. Impactul a fost fatal. Incidentul s-a produs in jurul orei 6.15. Vinovat pentru producerea tragediei este șoferul autoturismului,…

- Un copil de 2 ani si sase luni a fost lovit mortal, duminica, de o locomotiva, in Halta Sinaia, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, Duta...