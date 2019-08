Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Iași i-a dat șpaga unui polițist pentru ca acesta sa-l treaca la examenul pentru permis. Candidatul a bagat 200 de euro in dosarul cu documente furnizat polițistului examinator. Agentul nu a luat banii, ci a sunat la Direcția Generala Anticorupție, care a organizat rapid un flagrant. „In…

- Un barbat de 51 de ani, din Galati, este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis dupa ce politistii l-au testat alcoolscopic, constatand ca avea o alcoolemie de 1,08 mg/l in aerul expirat.

- La data de 23 iulie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au fost sesizați prin apelul 112 de o minora, de 11 ani, din comuna Vagiulești, despre faptul ca bunicul sau, de 69 de ani, ar fi amenintat-o pe bunica sa și ar fi exercitat acte de violența asupra acesteia. Din…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cu cetatenie dubla, romana si maghiara, s-a ales cu o condamnare la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a condus un autoturism cu permisul suspendat, iar in masina avea droguri de risc.

- Un șofer ghinionist a cazut pe mana polițiștilor de doua ori in aceași zi, la interval de doar doua ore. Dupa ce oamenii legii l-au deposedat de permisul de conducere, fiind prins in timp ce conducea beat, conducatorul auto a prins curaj și a urcat la volan pentru a doua oara. De aceasta data s-a alesc…

- Video devenit viral la alegerile desfașurate in India: un candidat la pentru un loc in camera inferioara a Parlamentului din India și a izbucnit in plans cand a aflat rezultatul alegerilor: a primit cinci voturi, in condițiile in care chiar și familia lui numara noua membri cu drept de vot

- O intamplare de-a dreptul hilara a avut loc in India, zilele trecute, acolo unde un candidat la Camera Inferioara a Indiei, a plans in direct, la o televiziune, cand a fost intrebat de ce a primit doar cinci voturi.

- Judecatoria Iasi a condamnat recent la 2 ani si 8 luni de inchisoare un barbat de 35 de ani, din Iasi. Vasile Haralamb a fost gasit vinovat de mai multe infractiuni rutiere, dar si de uz de fals. Barbatul a comis faptele in data de 23 august 2015, cand, la ora 6.30, masina pe care o conducea, un BMW,…