Un polițist a fost înjunghiat în timp ce se afla în misiune Un incident grav in care un polițist a fost ranit in misiune a avut loc joi seara in județul Timiș. Agentul de poliție a fost injunghiat. S-a intamplat in localitatea Surducu Mic. Echipajul de poliție a fost solicitat prin serviciul unic de urgența 112 sa intervina pentru aplanarea unui scandal izbucnit intr-un bar din localitate. The post Un polițist a fost injunghiat in timp ce se afla in misiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Faget, judetul Timis, aflat in misiune in localitatea Surducu Mic a fost injunghiat cu un cutit in picior, joi seara. Barbatul a fost transportat de urgenta la spital, iar agresorul a fost ridicat de politisti pentru a fi audiat.

- Un nou incident grav in care a fost implicat un agent al Poliției a avut loc in județul Timiș. Un polițist care a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, intr-un bar din localitatea Surducu Mic, din apropiere de Lugoj, a fost injunghiat de unul dintre scandalagii. Inițial a fost apelata Poliția,…

- Un politist din Faget, judetul Timis, aflat in misiune in localitatea Surducu Mic a fost injunghiat cu un cutit in picior, joi seara. Barbatul a fost transportat de urgenta la spital, iar agresorul a fost ridicat de politisti pentru a fi audiat.

- Un politist din judetul Timis a fost injunghiat in picior, joi seara, in timpul unei interventii la un scandal izbucnit intr-un bar.Joi seara, in jurul orei 21,45, la dispeceratul Poliției orașului Faget, din judetul Timis, s-a primit o solicitare, de la un bar din localitatea Surducu Mic,…

- In cadrul Academiei de Politie nu exista o metoda coerenta de identificare si sanctionare a plagiatului, spun concluziile Corpului de Control al MAI, unde se mai arata ca unele decizii privind verificarile au fost pur formale, iar numarul real al tezelor analizate e altul decat cel prezentat public.…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Romane, iar in cazul in care aceasta nu a fost bine organizata sau nu a corespuns…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicita cere demisia rectorului si prorectorului Academiei de Politie, anchetați de DNA pentru instigare la șantaj și menționeaza ca in acest moment conducerea interimara a institutiei este asigurata de prorectorul Veronica Stoica. ”Conducerea Ministerului…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au declinat catre DNA dosarul in care un ofiter de la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” este cercetat pentru ca ar fi amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii parchetului. Purtatorul…