- Un politist de la patrulare, in varsta de 48 de ani, a fost gasit mort vineri, 15 noiembrie, intr-o fasie forestiera din strada Studentilor, sectorul Rascani din Chisinau. Barbatul a fost impuscat in regiunea capului. Politistii au depistat alaturi arma sa personala, detinuta legal.

- Comisia mediu și dezvoltare regionala va sesiza, in numele Parlamentului, Procuratura Generala și va cere deschiderea unui dosar penal pentru neglijența și abuz in serviciu din partea celor care au autorizat ridicarea unui bloc de locuințe pe str. Nicolae Dimo, fapt care a dus la defrișarea ilegala…

- Dupa ce mai mulți locatari și-au manifestat indignarea, Primaria municipiului Chisinau informeaza despre sistarea lucrarilor de construcție, care se executa pe terenul din strada Nicolae Dimo 7/3.

- Polițistul din Pitești care și-a impușcat copilul, apoi s-a sinucis a lasat in urma sa un bilet de adio, spun surse din cadrul anchetatorilor. Conținutul biletului nu a fost dezvaluit de anchetatori, transmite Mediafax.Politistul de la Crima Organizata și copilul sau au fost gasiți, sambata,…

- Un politist de la Crima Organizata din Pitesti si-ar fi ucis fiul de trei anisori, apoi s-a sinucis. Este vorba de Marius Frantescu, potrivit observator.tv, un barbat in varsta de 29 de ani.

- Rapperul Young Greatness, in varsta de 34 de ani, a fost gasit fara viața de catre polițiști pe o strada din New Orleans, dupa ce a fost impușcat mortal. Cantarețul a fost impușcat in fața...

- Din 1 octombrie, circulatia transportului pe strada Bucuresti va fi organizata pe ambele sensuri, inclusiv pentru transportul privat. Pana acum, pe directia spre Botanica puteau circula doar microbuzele, transmite IPN.