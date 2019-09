Stiri pe aceeasi tema

- In cateva momente, va incepe conferinta de presa dinaintea mitingulului de lansare a candidaturii de la Constanta, la care vor participa Dan Barna, presedintele USR si Dacian Ciolos, presedintele USR PLUS.Evenimentul va avea loc la hotelul Ibis, in sala Decebal din Constanta. ...

- Suspectul, identificat de presa norvegiana ca fiind Philip Manshaus, de 21 de ani, este acuzat de tentativa de omor pentru ca a deschis focul in moscheea Al-Noor, precum si de omor dupa descoperirea cadavrului surorii sale vitrege in varsta de 17 ani. Conform politiei, aceste capete de acuzare ar…

- FCSB // Vergil Andronache, antrenorul vicecampioanei Romaniei, a vorbit despre relația pe care o are cu fundașul central Mihai Balașa (24 de ani). FCSB și Mlada Boleslav se infrunta in turul III preliminar din Europa League. Prima manșa e joi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV.…

- Liderul Turului Frantei, Julian Alaphilippe, a fost amendat cu 900 de euro pentru ca nu s-a prezentat la conferinta de presa de marti, de la Nîmes, la încheierea etapei a 16-a, au anuntat organizatorii cursei, potrivit News.ro.Francezul nu s-a prezentat în fata jurnalistilor…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) este noua campioana de la Wimbledon, dupa ce a caștigat categoric finala cu Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Gica Hagi a vorbit despre reușita remarcabila de pe iarba londoneza. Mare admirator al Simonei Halep, „Regele" a laudat performanța reușita…

- Agentiile de presa rusesti RT si Sputnik nu vor putea participa la o conferinta privind libertatea presei, care va avea loc la Londra la sfarsitul acestei saptamani si careva deschide usile pentru o mie de jurnalisti din intreaga lume.

- La doar 15 ani, Cori Gauff a oferit o surpriza uriașa în primul tur la Wimbledon, reușind cea mai mare victorie a carierei chiar împotriva celei care îi este idol, Venus Williams (39 de ani), scor 6-4, 6-4. La conferința de presa, tânara americanca a dezvaluit ca a plâns…

- La doar cateva ore dupa ce a caștigat cu poloneza Iga Swiatek, meci in urma caruia a dus-o pe Simona Halep in sferturi la Roland Garros, romanca s-a relaxat ...tot la tenis.Ea a venit sa asiste la meciul bunului sau prieten, Juan Martin, del Potro, fiind surprinsa de fotografi in loja acestuia,…