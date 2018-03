Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați acoperiți cu glugi au spart geamul unei mașini din care au sustras doua genți in care credeau ca se afla laptopuri. Surpriza lor a fost cand și-au dat seama ca gențile sunt pline cu scule și nu cu laptoptop-uri așa cum cel mai probabil au banuit. Chiar și așa prejudiciul cauzat este…

- Legiștii de la Serviciul de Medicina Legala Pitești au efectuat astazi autopsia cadavrului tanarului abandonat in stare de inconștiența pe o strada din Pitești, județul Argeș. Raportul preliminar al necropsiei arata ca Alexandru Țuțulica a murit prin asfixie, din cauza unui edem pulmonar. In aceasta…

- Politistii din Pitesti l-au audiat, in noaptea de duminica spre luni, pe Samuel Ionut Valceanu, tanarul care duminica dupa amiaza a abandonat pe strada un barbat inconstient care la scurt timp a murit. La audieri tanarul de 20 de ani le-a spus politistilor ca a petrecut seara impreuna cu victima…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brașov, in urma unei altercații cu un alt barbat. Agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict care a izbucnit in mod spontan, potrivit News.ro, care citeaza reprezentanții Poliției Brașov. „Evenimentul a fost semnalat prin 112 de…

- Soferul unui autotren a dat cu spatele și a rupt stalpul de la baza, adica de la aproximativ un metru de sol. Dupa ce a fost lovit, stalpul a ramas agațat in cablurile electrice, inclinat la aproximativ 45 de grade. Deoarece exista pericolul ca stalpul sa cada pe carosabil, polițiștii locali au oprit…

- O tanara a fost accidentata pe o trecere de pietoni, de pe strada Primaverii, din cartierul Manaștur. Fata se afla pe zebra, dar un șofer beat a dat cu mașina peste ea. Din fericire, tanara nu a fost ranita grav. Șoferul a parasit locul accidentului, dar a revenit. Acela a fost momentul in care polițiștii…

- Zi de coșmar pentru o femeie dintr-o comuna argeseana. A fost injunghiata in plina strada si ore in sir nu i-a venit nici o ambulanta in ajutor. Chiar sotul femeii a vrut sa o omoare si apoi a incercat si el sa-si ia viata.

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…

- Omorul fara precedent al unui tanar jurnalist din Slovacia a șocat opinia publica nu doar din Bratislava, dar din intreaga lume. La 3 zile de la oribila crima, mii de oameni au ieșit in centrul Bratislavei pentru a protesta impotriva acestei faradelegi. Un tanar moldovean, Bogdan Diaconu, aflat in Bratislava…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Totul s-a intamplat la Lugoj, unde preotul venise cu niste treburi. Un politist local aflat in exercitiul functiunii a observat autoturismul parcat neregulamentar pe o strada si i-a aplicat un abtibild pe parbriz pe care statea scris ca soferul era invitat la sectie, scrie opiniatimisoarei.ro. …

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a...

- O femeie, de 71 de ani, din Targu Jiu, a murit in urma cu putin timp in piata de flori din centrul municipiului. Batrana era pensionara, dar lucra ca farmacista. S-a simtit rau si a intrat intr-unul din chioscurile de ...

- O ambulanța a fost avariata la Dej, în urma unui accident de circulație, provocat de o groapa prost semnalizata. Incidentul s-a produs pe strada Ion Pop Reteganu din Dej. Ambulanta care transporta un pacient de la Cluj-Napoca la Beclean a iesit de pe sosea si…

- Armata braziliana preia controlul securitații in Rio de Janeiro. Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza Agerpres. Presedintele brazilian Michel Temer…

- Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care armata va prelua controlul tuturor operatiunilor de securitate si asupra politiei. Este pentru prima data cand se ia o astfel de decizie dupa sfarsitul dictaturii militare, in 1985. "Crima…

- Un barbat de 65 de ani a murit in plina strada. Totul s-a petrecut ieri dimineata, atunci cand barbatul se afla pe strada Costache Negri. Un trecator a vazut intreaga scena si a sunat imediat la 112 pentru a chema ajutorul medicilor. Din pacate, barbatul nu a mai putut sa fie salvat. Foarte probabil,…

- In urma cu putin timp, un incident s a petrecut pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Trocadero. Din primele informatii, soferul din autotursimul Skoda a intrat in conflict cu un taximetrist care stationa la semafor. Soferul este baut.Un echipaj de politie si o ambulanta SAJ se afla la fata locului.Martorii…

- Macedonia i-a scos pe greci în strada. O fosta republica iugoslava folosește numele Macedonia, numele unei provincii din nordul Greciei. Se cearta pe aceasta tema de 27 de ani și nu reușesc sa ajunga la niciun acord.

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…

- Barbatul in varsta de 30 de ani a fost initial retinut pentru 24 de ore, ulterior judecatorii au decis sa-l lase in libertate. Acesta a urcat la volan in stare de ebrietate, cu o alcoolemie 0,57 la mie in aerul expirat, dupa a accidentat mortal un pieton de pe trotuar. Imediat ce a fost pus…

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- Un tanar, de 24 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, din judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un rival. Abominabila fapta a fost surprinsa de catre o camera video de supraveghere.

- Scandalul iscat in jurul Serviciului de Protectie si Paza trece la un alt nivel. Europarlamentarul Norica Nicolai sustine ca este nevoie de o ancheta parlamentara care sa decida daca informatiile aparute in spatiul public au vreun sambure de adevar sau nu. "Implicarea oricarui serviciu in politica…

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea in protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica in care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui Parlamentului,…

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea în protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica în care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Un angajat al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost ranit, ieri-dimineata, in urma unui conflict izbucnit intr-un club din centrul orasului. Politistul iesean, fost membru al Serviciului de Actiuni Speciale - asa-zisii „mascati" ai Politiei, a…

- Una dintre masini, marca Dacia Logan, a plecat de la semaforul de la Finante, de pe Bd. Revolutiei la culoarea verde a semaforului, dupa cum spune soferul, cealalta – un Opel – a plecat de la semaforul de pe strada Horia, tot la culoarea verde, a traversat liniile de tramvai si……

- S-au luat la pumni în plina strada. Este isprava a doi șoferi din orașul Balți, care nu au încaput într-o intersecție. Martorii susțin ca incidentul a avut loc vineri, pe 19 ianuarie, pe strada 1 mai din Balți. Din imaginile video, postate pe o pagina de pe rețelele…

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- Un bebeluș și-a pierdut viața și alte 15 persoane, inclusiv copii, au fost grav ranite dupa ce o mașina a intrat în pietonii aflați în apropierea unei plaje din Rio de Janeiro, Brazilia. Un nou-nascut de opt luni a murit în urma accidentului. Opt dintre persoane…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii, pe raza municipiului Buzau. Fapta a fost sesizata Politiei la data de 10 ianuarie a.c. de persoana vatamata, o buzoianca in…

- Se dusese la barul de langa casa, la San Bonifacio (Verona) pentru a cumpara un loz instant (Gratta&Vinci). In timp ce se intorcea acasa, in seara de luni 8 ianuarie, a fost spulberata de o furgoneta condusa de un italian de 64 de ani din Montecchia di Crosara ( Verona).Victima este…

- Avem in fata un an greu, cu scumpiri, rate mai mari si un euro in crestere, prevad economistii. Dobanzile la credite s-au marit deja, in vreme ce nici euro si nici preturile la rafturi nu stau pe loc. Guvernul este optimist şi vede o creştere economică sănătoasă, din care…

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

- Guvernul camerunez a arestat numerosi activisti anglofoni, in urma unor proteste pasnice, in incercarea de a descuraja elementele care ar putea perturba stabilitatea, in zonele din Camerun in care se vorbeste limba engleza. De exemplu, un cunoscut activist si avocat. Agbor Nkongho, risca pedeapsa cu…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, pentru a doua zi consecutiv, in mai multe orase din Iran, pentru a protesta fata de politica economica a guvernului, nivelul de trai si coruptie, potrivit EFE.

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Peste 2.000 de persoane au manifestat luni la Viena impotriva participarii formatiunii de extrema-dreapta FPO (Partidul Libertatii) in noul guvern austriac condus de conservatorul Sebastian Kurz, &i...

- Alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare, in care sa fie implicati parintii si salariatii din invatamant, pentru a cere un lucru…

- Proteste in București și in țara fata de legile justitiei si amendamentele la Codurile penale, proiecte care vor fi dezbatute luni, in Senat si, respectiv, in comisia speciala condusa de Florin Iordache. Mii de oameni au ieșit in strada.

- George Robert Voinea, soferul cercetat in accidentul de pe strada Soveja din Constanta, din luna noiembrie, a fost trimis in judecata. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanta. Pana in prezent, magistratii nu au stabilit primul termen. Amintim ca, la inceputul lunii noiembrie, un barbat de 61…