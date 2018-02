Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe pagina sa de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. "Sunt multi cei ce cred…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca CEx de luni, sa fie amanat. "Listele nu au fost finalizate, a fost o procedura interna mai mult decat democrata de data aceasta. In ordinea caștigarii alegerilor din 2016, județele au venit și au propus…

- Reabilitarea termica a blocurilor ramane in continuare doar un proiect in desfașurare pentru mulți dintre romani. In fata UE, Guvernul si-a luat a promis ca va izola toate cele 85.000 de blocuri vechi inainte de finalul lui 2020. Pana acum, insa, realizarile nu depasesc 4%.

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Concernul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a anuntat marti ca poarta negocieri cu partea romana pentru vanzarea santierului naval Mangalia, informeaza agentia Yonhap, preluata de Agerpres. Compania 2 Mai S.A. Mangalia deţinută de statul român a informat, la…

- Dee Dee, una dintre cele mai controversate concurente de la “Insula Iubirii”, e de nerecunoscut! Tanara și-a schimbat radical look-ul dupa participarea la emisiune. Vezi cum arata acum! Dupa ce a șocat o țara intreaga cu comportamentul și cu limbajul ei de la TV, Dee Dee – Diana Alprin pe numele ei…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata.Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat…

- Inspectorii fiscali din Indonezia care anul trecut si-au atins obiectivele de colectare a taxelor au fost recompensati cu pizza pentru ca au ajutat Guvernul celei mai mari economii din Asia de Sud-Est sa-si creasca veniturile din taxe si impozite, informeaza Bloomberg. Directorul general al…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- De cand internauții s-au saturat de toata frustrarea expusa public pe Facebook, platforma Instagram a devenit un refugiu in care postarile sunt pozitive și extrem de bogate vizual. Odata cu popularea asta, s-au inmulțit fotografii de strada. Se intalnesc la “Instameet-uri”, posteaza cu hashtag-uri specifice…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a respins in repetat candidaturile noilor miniștri propuși de Guvern saptamana trecuta. Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a scris ca „nu va ceda in aceasta situați", argumentul fiind ca „majoritatea candidaților propuși au demonstrat inconsecvența, lipsa…

- Poliția Romana a decis sa-i atenționeze pe romani cu privire la cine le trece pragul de sarbatori, intr-un mod original, in versuri. Pe pagina de Facebook a Poliției Romane apare scrisa in versuri o povața pentru cei care le deschid ușa persoanelor straine: Ast’ „Moș” n-a lasat in urma/Vreun cadou,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- In condițiile in care discuțiile pe Raportul privind compoziția Parlamentului European dupa ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre documentele esențiale pentru viitorul instituțiilor europene, avanseaza rapid, eurodeputata PSD Claudia Țapardel negociaza din partea grupului Socialiștilor și Democraților…

- In urma dezbaterii care a avut loc azi in Parlamentul European de la #Strasbourg pe tema accederii Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul #Schengen, am depus o declarație scrisa in scopul susținerii dreptului neechivoc al țarii noastre de a face parte din acest sistem și de a sancționa amanarile…

- Beyonce de Romania trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este transfigurata de durere, dupa ce medicii i-au spus ca este suspecta de cancer. Ea va face in curand un nou set de analize, in urma caruia va afla daca are sau nu temuta boala. Ultimele fotografii postate de Beyonce…

- Mai mulți români care urmau sa zboare din Londra la Cluj-Napoca au ramas blocați, duminica dimineața, deoarece aeronava care trebuia sa-i aduca în țara nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile, potrivit libertatea.ro. Un român aflat la bordul aeronavei Wizz Air a postat…

- Producatorii romani de miere nu se vor putea baza nici in anul 2018 pe achizițiile pe care ar trebui sa le faca statul pentru a le oferi miere copiilor in școli și gradinițe, informeaza HotNews.ro. Guvernul suspenda și in anul ...

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe "pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum", motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018. "Sa fie foarte clar. Romani vi se pregateste o noua taxa pentru…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas. Intr-un interviu…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe ” pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018.Citeste si: Proiect 'anti-birocratie': INTERDICTII…

- Guvernul a alocat, din bugetul pentru anul viitor, 30 de miliarde de lei pentru partea a doua a Programului National de Dezvoltare Locala, a declarat, sambata, la Bistrita, vicepremierul Paul Stanescu

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 de lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la…

- BuzzFeed scrie despre zecile de romani care s-au plans in ultimele zile ca le-au fost blocate conturile personale de Facebook dupa ce au avut postari prin care promovau protestele impotriva partidului de guvernamant. Cei in cauza suspecteaza ca a fost rezultatul unui efort coordonant al oponentilor…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Desi luna trecuta Stela Popescu si Mihai Bendeac au avut un schimb dur de replici unul la adresa celuilalt, dupa ce actrita a afirmat in cadrul unui interviu ca „orice prost de pe strada“ poate sa faca ce face Bendeac, moartea artistei nu l-a lasat indiferent pe starul de la Antena 1, care a scris pe…

- Norvegia, lider mondial in domeniul vehiculelor cu zero emisii, a propus joi "taxa Tesla", menita sa reduca facilitatile fiscale pentru masinile electrice mari, o decizie intens criticata, transmite AFP Masinile electrice, care pana acum erau scutite de la taxele masive impuse altor vehicule,…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia feroviara este blocata pe Sectiunea de cale ferata 802, din cauza unui tren care a deraiat la kilometrul 12+780, pe ruta Calarasi - Ciulnita. In acest moment se efectueaza cercetarea locului faptei si se incearca remedierea problemei, in vederea…

- Europarlamentarii PSD Viorica Dancila, Andi Cristea și Ioan Mircea Pașcu și-au exprimat sambata regretul ca Sorin Moisa a decis sa nu mai faca parte din delegația partidului de la Parlamentul European, remarcand totodata "modul nu foarte colegial" prin care acesta din urma și-a anunțat…

- Antena 3 a obtinut în exclusivitate documentul care va fi dezbatut vineri la sedinta Comitetului Executiv al PSD. Subiectul principal ar fi evaluarea cabinetului Tudose si au fost publicate masurile pe care Guvernul le-a îndeplinit pâna în acest moment. …

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept 'partizana' și 'scandaloasa' rezoluția adoptata de Parlamentul European (PE), in care se considera ca Polonia incalca normelor statului de drept prin reformele judiciare propuse sau deja aplicate și care cere aplicarea articolului 7 din Tratatul UE, adica…

- La cateva zile de la tragica moarte a afaceristului din Falticeni, in care fata cea mica este principalul suspect, ies la iveala detalii tulburatoare. Cealalta fata a afaceristului Viorel Carnareasa a scris un mesaj emotionant pe Facebook.

- ”Jurnalism printre obstacole... Azi am fost in Piața Victoriei. Trebuia sa fac o transmisie live. Despre cu totul altceva decat protestele. M-am poziționat special la peste 100m de mulțime (erau vreo 50 de oameni adunați). Din motive tehnice nu am mai intrat in direct. Dar nu asta e ideea.…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Prefectul de Hunedoara, Kiszely Fabius, a declarat pentru agentia de presa Mediafax ca a fost informat de catre ITM despre decesul celui de-al doilea miner. "A murit in aceasta dimineata, in jurul orei 05.30. Este vorba despre cel care era cel mai grav dintre ei, cu peste 40% arsuri pe suprafata…

- Senatorul liberal Florin Catu lanseaza, intr-o postare pe Facebook care incepe cu formula "PSD-ul bate sahul!", un avertisment catre premierul Mihai Tudose, spunandu-i ca daca Guvernul aproba OUG de modificare a Codului Fiscal intra "in colectia de hamseri a lui Liviu Dragnea", iar daca nu o aproba,…

- Pagina de Facebook "Coruptia Ucide" a lansat un apel pentru organizarea unui miting impotriva modificarii Codului fiscal, in Piata Victoriei, miercuri, incepand de la ora 14.00. O ora mai tarziu, Guvernul ar urma sa adopte prin OUG trecerea contributiilor de la angajator la angajat....

- Pagina “Coruptia Ucide” a lansat un apel pentru organizarea unei manifestatii impotriva modificarii Codului fiscal, in Piata Victoriei, miercuri, incepand de la ora 14:00, in aceeasi zi in care Guvernul ar...

- Un politician italian din administratia locala a adresat cuvinte grele la adresa comunitatii de romani din Italia. „Hotii si tiganii romani sa fie alungati in suturi peste granita, sunt niste gunoaie umane", a scris consilierul pe Facebook. Giovanni Ardita, consilier local la primaria orasului Ladispoli…