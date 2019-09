Un politician important a primit trei scrisori prin care este ameninţat cu moartea Nu se cunoaste cine a trimis amenintarile sau motivul acestora, dar scrisorile coincid cu o crestere a actelor de violenta fata de politicieni, a adaugat consilierul.



Manifestarile anti-guvernamentale ale ''Vestelor galbene'', care au avut loc la sfarsitul anului 2018 si in prima jumatate a acestui an, au provocat unele dintre cele mai mari violente din ultimele decenii. Protestatarii au vandalizat de asemenea birouri ale unor parlamentari ai partidelor de guvernamant.



''Acceptam dezbaterea democratica, ca oamenii sa nu fie de acord cu politicile noastre, dar acest lucru merge… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

