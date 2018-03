Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, scrie agerpres.ro.

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Liderul partidului de extrema-dreapta Liga, fosta formațiune separatista, cu un discurs dur împotriva migranților, a mai facut un pas spre preluarea puterii dupa ce a capatat susținerea partenerului sau de coaliție, Silvio Berlusconi, care a obținut un rezultat sub

- Italia s-a trezit luni dimineata, cand se numarau inca voturi, invaluita in incertitudine. Odata cu creionarea castigatorilor, cei care au votat mereu „stanga” sau „dreapta” au luat act de schimbarea majora a scenei politice. Sunt doi castigatori: Liga lui Matteo Salvini, care a cucerit Nordul Italiei,…

- Desi coalitia dreapta-extrema dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi se afla pe primul loc conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative din Italia, el a pierdut leadership-ul dreptei in favoarea partenerului sau de coalitie, Matteo Salvini, al carui partid de extrema-dreapta…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, relateaza AFP. ''Avem responsabilitatea de a da un…

- Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului) a obținut un scor spectaculos la alegerile de duminica în Italia și s-a promovat deja, luni, ca omul ce are dreptul de a forma viitorul guvern de la Roma, chiar daca alianța de dreapta nu are o majoritate.

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Confuzie si incidente la unele sectii de votare pentru alegerile legislative din Italia, inclusiv un protest neobisnuit la sectia unde fostul premier Silvio Berlusconi si-a exercitat dreptul la vot, relateaza agentia The Associated Press.

- Alegerile din Italia, la care alianta de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi este favorita, atrag atentia asupra unui fenomen tot mai raspândit în Europa, prezent inclusiv în România: liderii din umbra.

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Valul de frig siberian care afecteaza nordul Italiei a provocat, vineri, perturbari majore ale traficului, mai multe curse feroviare fiind anulate, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza Agerpres. Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele ...

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a semnalat ca este dispus sa accepte functia de premier al Italiei in cazul victoriei coalitiei conduse de Silvio Berlusconi in scrutinul parlamentar de duminica.

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reîntoarceri'' pe scena politica din Peninsula, în al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''îngropat''

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Silvio Berlusconi este garantia celui mai bun viitor pentru Italia, iar aducerea in discutie a trecutului sau marcat de scandaluri 'nu are absolut niciun sens', a declarat miercuri, la Roma, Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, relateaza dpa.…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Statul roman trebuie sa continue lupta contra coruptiei, a fost unul dintre mesajele importante pe care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i le-a transmis prim-ministrului Dancila, dupa intalnirea pe care au avut-o, marti, la Bruxelles. "Am cerut statului roman sa continue…

- Reprezentativa Canadei se afla momentan pe primul loc in competitia masculina de curling, in timp ce China domina la feminin, dupa rezultatele inregistrate miercuri, la JO de iarna de la PyeongChang. La baieti, echipa Canadei s-a impus in cele doua meciuri sustinute, in fata Italiei cu 5-3, si in fata…

- Un deputat PSD le-a pus gand rau eurodeputaților care au criticat PSD in PE: Face proiect de lege pentru pedepsirea celor care iși denigreaza țara. Deputatul Razvan Rotaru spune ca sanctiunile ar urma sa fie aplicate tuturor demnitarilor romani, fie ca fac parte din structurile nationale sau de cele…

- ORA DE VARA 2018: Europarlamentarii au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata joi in Parlamentul European la Strasbourg, informeaza legislativul european intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres. Rezolutia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi sear[ ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna într-un pahar cu apa".

- "N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera absolut politicianista, cu un pretext de continut juridic. (...) Unii s-au exprimat despre legile justitiei fara sa cunoasca nimic din continutul respectivelor legi", a spus Toader,…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Liderul eurodeputatilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, Dan Nica, a transmis miercuri dimineata, catre toti europarlamentarii din actuala legislatura, inainte de dezbaterea ce va avea loc in plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania, un document…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Luigi Di Biagio, selecționer interimar al naționalei de fotbal a Italiei. Fotul mijlocaș de la Lazio, AS Roma sau Inter Milano va pregatii Squadra Azzurra pentru meciurile amicale din luna martie. Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura, in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a…

- Cultura si societatea italiene risca sa fie distruse de islam, a declarat liderul partidului de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, un aliat al fostului premier Silvio Berlusconi, angajandu-se sa opreasca 'invazia' migrantilor, transmite marti Reuters. Comentariile lui Salvini au…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va debuta, joi, la Bolzano, in compania Italiei, la turneul din primul tur preliminar al CM-2019. Antrenorul Xavi Pascual spune ca echipa este pregatita, e ”pe drumul cel bun” si ca trebuie castigat primul meci, dar si-a propus trei victorii.Primul…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea s-a desfasurat cu sprijinul politiei din Germania si au fost confiscate bunuri in valoare de 50 de milioane…

- La propunerea lui Mircea Diaconu, Comisia Europeana ridica pragul de finantare pentru proiectele de restaurare a patrimoniului cultural. La sfarsitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de…

- Claudia Țapardel considera ca orice formula noua de redistribuire trebuie sa fie echitabila pentru toate statele membre și sa nu prejudicieze reprezentarea țarii noastre la urmatoarele alegeri europene din 2019. In calitate de membru in Comisia pentru Afaceri Constituționale, principalul for…

- Intr-un amical disputat pe stadionul „Enrico Rocchi” din Viterbo – Lazio, naționala Romaniei U18 a remizat, scor 0-0, cu selecționata similara a Italiei. Conform frf.ro, cea mai mare ocazie a echipei antrenate de Florin Bratu s-a consumat in minutul 87. Sorin Șerban, fundașul baimarean legitimat la…