Un politician din Mexic vrea sa interzica vanzarea de bere rece pentru a limita consumul de alcool

- Cand corpul uman pierde o cantitate mai mare de lichide decat cea pe care o primeste, apare deshidratarea. Simptomele acestei stari sunt senzatia de gura uscata, setea extrema, numarul redus de mictiuni, urina inchisa la culoare si, in unele situatii, oboseala, ameteala, dureri de cap.

- CHIȘINAU, 22 apr – Sputnik. 49 de persoane au murit în accidente rutiere, de la începutul anului și pâna în prezent. Potrivit oamenilor legii, principalele cauze ale tragediilor din trafic sunt viteza excesiva și consumul de alcool la volan.sondajCat de sigur este traficul…

- Un copil de 14 ani a fost gasit de parinti lesinat in casa dupa ce s-a jucat 6 ore neintrerupt pe calculator uitand sa manance si sa se hidrateze. Specialistii reamintesc ca dependenta de calculator este considerata tulburare psihica si trebuie tratata ca atare.

- Fiscul scoate la licitație mașini confiscate intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in preliminariile pentru EURO 2020, in Suedia, sambata, 23 martie. Partida Suedia - Romania se va juca pe Friends Arena din Stockholm, cu incepere de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei). ACTUALIZARE 26 februarie, ora 14:50. Mai sunt 850 de bilete pentru…

- Consumul de alcool este responsabil pentru circa 41.000 de decese anual in Franta, potrivit unei estimari publicate marti de Serviciul de Sanatate publica din Franta, un impact sanitar in scadere, dar in continuare "considerabil" in comparatie cu statele vecine,

- ​Vânzarea medicamentelor, inclusiv online, va trebui sa respecte noi reguli, care intra în vigoare de sâmbata, 9 februarie 2019, în toata Uniunea Europeana, inclusiv în România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Stresul este cea mai raspandita boala moderna, cred specialistii in domeniu. Pentru cei mai multi dintre noi, jobul reprezinta un stres constant. Sunt totusi cateva indicii care ne spun ca avem un job stresant si ca poate ar fi cazul sa ne orientam atentia spre altceva.