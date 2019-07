Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Stinga, fost fotbalist la Universitatea Craiova din 1990 in 1995, a povestit ce salarii primeau el și Corneliu Papura la formația din Oltenia. Vezi in video ce spune Stinga despre salariul lui de 100 de dolari și cum Papura nu primea salariu „Salariul meu la Craiova era de 100 de dolari pe…

- Suma de pe urma acordului din 2014 a ajuns la zece rude ale celui care a facut istorie in urma cu 50 de ani, cand a devenit primul om care a pasit pe Luna, potrivit documentelor depuse la o curte de justitie din Cncinnati, Ohio, care au devenit publice marti.Vaduva lui Armstrong, Carol,…

- Castigatorii la simplu feminin si masculin vor primi cate 3,85 de milioane de dolari (3,43 miloane de euro). In comparatie, la ultimul grand slam, cel de la Wimbledon, Simona Halep si Novak Djokovici au fost premiati cu cate 2,35 de milioane de lire sterline (aproape trei milioane de dolari).

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), instituție aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a inițiat procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, de la Los Angeles Galaxy, este cel mai bine platit jucator din actualul sezon al ligii americane de fotbal (MLS), cu un salariu anual de 7,2 milioane dolari, conform datelor oficiale oferite de Sindicatul Jucatorilor, citat de EFE, in timp ce romanul Alexandru…

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia și-a indeplinit indicatorii de performanța in 2018. In ciuda acestui lucru, compania a incheiat anul cu pierderi. Membrii Directoratului CEO anunța ca indicatorii de performanța au fost indepliniți in procent de 95,05%. Conform administrației Complexului Energetic…

- Nimeni nu ar banui ca puștiul care tocmai urca in tren, de pe peronul Garii din Buzau, poarta cu el o avere. Suntem in anii ‘80, iar cu cei 100.000 de lei pe care ii are in sacoșa ai putea sa cumperi o Dacie și tot ți-ar mai ramane echivalentul salariilor pe un an ale […] Articolul REPORTAJ | O afacere…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…