Stiri pe aceeasi tema

- Un politician italian populist care a facut campanie impotriva vaccinarilor obligatorii a copiilor a ajuns la spital dupa ce a fost infectat cu varicela. Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii nord-italiene Friuli-Venezia Giulia, membru al partidului Liga Nordului, a devenit ținta glumelor pe…

- Massimiliano Fedriga a dat naștere la un val de glume, ironii și comentarii de genul "Ți-am spus eu" dupa ce a recunoscut ca a fost internat saptamana trecuta, bolnav de varicela, relateaza The Times. Populistul Massimiliano Fedriga era un vehement contestar și chiar a facut campanie impotriva vaccinarii…

- Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii Friuli-Venezia Giulia si membru de rang inalt al partidului anti-migratie Liga Nordului, a fost ironizat pe retelele de socializare dupa ce admis ca a contractat boala. Acum doi ani Fedriga s-a impotrivit legii ce face vaccinurile obligatorii pentru boli…

- Copiilor italieni li s-a cerut sa nu se prezinte la scoala decat daca pot dovedi ca au fost vaccinati in mod corespunzator, relateaza marti BBC, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți șoferii sunt vizați! Ce se va intampla cu polițele RCA Solicitarea are loc dupa luni de dezbateri la…

- 62,7% din romani sunt de acord cu ideea vaccinarii obligatorii in cazul copiilor, iar 81,1% sunt de parere ca vaccinarea copiilor este necesara, potrivit unui studiu al INSCOP pentru Societatea Nationala de Medicina Familiei.

- Putin peste jumatate dintre romani sunt de parere ca beneficiile vaccinarii sunt mai mari decat riscurile, 62,7% din populatie este de acord cu ideea vaccinarii obligatorii in cazul copiilor, iar 81,1% dintre...

- YouTube trece la schimbari majore la capitolul video-uri pentru copii. Intr-o postare pe blogul YouTube Creators, s-a anunțat ca YouTube dezactiveaza comentariile pentru toate filmarile cu minori. Reprezentanții companiei spun ca este una dintre cele mai importante masurile luate in ultima vreme pentru…

- De mai bine de un an, proiectul legii vaccinarii treneaza in Parlament. Asta cu toate ca Ministerul Sanatatii a anuntat ca unul dintre principalele obiective ale Romaniei il reprezinta chiar imunizarea. Practic, proiectul de act normativ este blocat la Camera Deputatilor, in acelasi stadiu in care era…