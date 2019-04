Stiri pe aceeasi tema

- Un feribot a intrat într-un pod din statul brazilian Para, ceea ce a dus dus la scufundarea unei secțiuni de 200 de metri a construcției în râul Moju, relateaza BBC.Martorii spun ca doua mașini mici au cazut în râu, dupa ce un vas s-a ciocnit de unul dintre stâlpii…

- Un pod din Brazilia s-a prabușit dupa ce un feribot a intrat intr-unul din stalpi. Aproape 200 de metri din podul peste raul Moju s-au rupt, iar martorii spun ca doua mașini aflate in acel moment pe pod au ajuns in apa. Scafandrii cauta in acest moment victimele, al caror numar nu este cunoscut in acest…

- Benjamin Sanchez a disparut, duminica, in timpul unei calatorii de familie intr-o zona de deșert din vestul Argentinei. El a fost gasit dupa 24 de ore de cautari, la 21 de kilometri de unde fusese vazut ultima oara. Baiețelul da supraviețuit aproape 24 de ore in zona deșertica El Salado, plina de cactuși,…

- Manuel Scavone a fost vizitat, sâmbata, la spital, de jucatorul de la Ascoli implicat în faza la care fotbalistul formatiei Lecce s-a prabusit si si-a pierdut cunostinta, scrie News.ro.Giacomo Beretta, jucatorul de care s-a ciocnit Scavone în primul minut al partidei de vineri,…

- Bilantul accidentului aviatic in care un elicopter si un mic avion de turism au intrat in coliziune vineri, deasupra Alpilor italieni, a crescut la sapte morti, dupa descoperirea sambata a doua trupuri, a anuntat salvamontul italian, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Precedentul bilant era…

- F. T. In urma vehicularii in spațiul public a unor informații cu privire la neintocmirea vreunui dosar penal in cazul accidentului din data de 9 ianuarie a.c., cand o tanara a cazut prin geam dintr-un autobuz al TCE – informații considerate neconforme cu adevarul – , reprezentanții IPJ Prahova au emis,…

- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri în aer în timp ce survolau Strâmtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei) în regiunea Habarovsk

- O soferita din Australia a trecut prin momente de groaza, in timp ce se deplasa pe o autostrada. Din senin, peste automobilul ei, a cazut un indicator rutier imens. Femeia s-a ales doar cu rani usoare, in schimb masina i-a fost grav avariata.