- Sfarșit tragic in aceasta dimineața, in Capitala, pentru un tanar in varsta de 25 de ani. Acesta a murit inecat in Dambovița, dupa ce a sarit in ajutorul unui baiat de 16 ani care cazuse in apa. Pana la sosirea echipajelor, minorul a reusit sa iasa din apa. Tanarul de 25 de ani a fost […]

- La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea documentarii activitații infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului…

- O grupare specializata in trafic de droguri de risc si mare risc a fost destructurata, in cauza fiind efectuate si cinci perchezitii in Bucuresti si Dambovita, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova, remis joi. Cele cinci perchezitii au avut loc, miercuri, patru in Bucuresti si una…

- La data de 17.04.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Craiova si ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov efectueaza…