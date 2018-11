Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur neașteptat s-a produs azi, puțin dupa pranz, intr-o regiune unde n-au avut loc astfel de mișcari. Seismul a fost neobișnuit pentru ca s-a produs intr-o zona „sigura”, la Targu Jiu. Un alt aspect care a facut acest cutremur un pic „altfel” a fost ca seismul s-a produs la o adancime destul…

- Un barbat n-a suportat gandul ca un altul i-a furat prietena. Razbunarea a fost crunta, iar agresorul s-ar putea sa infunde pușcaria. Barbatul inșelat, Abubakhar Yahaya, din statul Adamawa, l-a atacat pe rivalul sau cu o maceta. Și i-a facut crestaturi adandi pe maini, a anunțat pulse.ng . Agresorul…

- O femeie in varsta de 47 de ani, din Targoviște, a fost prinsa vineri seara de controlorii din Ploiești circuland fara bilet pe traseul cu numarul 40. Controlorii erau insoțiți de polițiștii comunitari. Ca sa scape de amenda, femeia a prezentat nu propria carte de identitate, ci o legitimație RATP mai…

- Natalia Khatchenkova, o fetița de 14 ani din Rusia, i-a trimis o scrisoare președintelui Vladimir Putin. Ea i s-a plans șefului statului de viața grea și de faptul ca salariul mamei ei, asistenta medicala la un spital, e prea mic. Cerința ei a devenit publica, iar șeful mamei a certat-o pe femeie pentru…

- In noaptea de joi spre vineri, la Braila a avut loc o drama. Un cadru militar a decis sa-și puna capat zilelor. Un fost cadru militar a decis sa-și ia viața, aruncandu-se de la etajul 2 al blocului in care locuia, in cartierul Vidin din municipiul Braila, a anunțat obiectivbr.ro . Barbatul avea in…

- Un scandal de proporții a avut loc vineri in Piazza dei Cinquecento, din apropierea garii Termini, cea mai mare gare a Romei. Mai mulți cetațeni romani de etnie roma au atacat un grup de oameni, cu scopul de a le fura bunurile. Victimele au alertat poliția, iar unul dintre agenții ajunși la fața locului…

- Antrenorul Nicolae Matei a murit pe teren, aseara, la varsta de 67 de ani. Acesta pregatea o grupa de micuți fotbaliști de la CSȘ Caracal cand a cazut și a decedat de fața cu micuții. Potrivit apropiaților omului de fotbal, acestuia i s-a facut rau chiar pe terenul de fotbal, in timpul unui antrenament.…

- Un nou tip de autobuz se afla in teste la București. Cu astfel de mașini s-ar putea plimba bucureștenii in curand. Deocamdata, mașina merge pe ruta autobuzului 336. Ce caracteristici are acesta, cate locuri și cu ce tip de carburant funcționeaza? Detaliile au fost oferite pe pagina de facebook.com a…