Un piteștean a fost găsit mort în parbrizul unei mașini Trupul unui barbat de 34 de ani din Pitești a fost gasit, in aceasta dimineața, in parbrizul unei mașini. S-a intamplat in spatele unui bloc din catierul Frații Golești. Scena șocanta a fost descoperita chiar de mama barbatului, care a sunat la 112. Din pacate, fiul sau n-a mai putut fi salvat. Cel mai probabil, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

- Trupul unui barbat de 34 de ani din Pitești a fost gasit, in aceasta dimineața, in parbrizul unei mașini. S-a intamplat in spatele unui bloc din catierul Frații Golești. Scena șocanta a fost descoperita chiar de mama barbatului, care a sunat la 112. Din pacate, fiul sau n-a mai putut fi salvat. Cel…

- In aceasta dimineața un barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit decedat in spatele blocului S10 din strada Fratii Golesti din Pitesti. Potrivit primelor informatii barbatul ar fi cazut accidental de la un etaj al blocului. Trupul neinsuflețit a fost gasit pe parbrizul unui autoturism parcat in spatele…

- Tragedie in Pitești! Un tanar a murit dupa ce a cazut de la etajul 8. Totul s-a petrecut in aceasta dimineața. Un barbat de 34 de ani a fost gasit decedat dupa ce a cazut de la etajul 8 al blocului S10 de pe bulevardul Frații Golești. Barbatul locuia cu mama acestuia. Vom reveni!

