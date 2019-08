Persoana in pericol de inec la Navodari

In urma cu putin timp, catre ISU Constanta s a lansat un apel de interventie in zona digului de sud din Navodari.Se pare ca o persoana se afla in pericol de inec, la 2 km de dig.UPDATE:Conform precizarilor ISU Constanta, se pare ca un barbat a plecat cu kite ul si a fost dus de curenti in larg. S a dezechilibrat si a cazut.Victima… [citeste mai departe]