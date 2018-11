Stiri pe aceeasi tema

- Curse intarziate, in aceasta dimineața, pe aeroportul Otopeni din București. Din cauza ceții dense, niciun avion nu aterizeaza sau decoleaza.Potrivit ... The post Curse intarziate pe Aeroportul Otopeni din cauza cetii. ANM a emis avertizari de cod galben appeared first on Renasterea banateana .

- Partida dintre Astra Giurgiu și Poli Iași a oferit un moment inedit. Camerele TV au surprins doi spectatori care au ațipit in timpul primei reprize. Prima repriza dintre Astra și Poli Iași nu a avut tocmai ritmul dorit de fanii prezenți in tribunele arenei Marin Anastasovici. In minutul 28, chiar dupa…

- Cel mai mare centru comercial din Roman a fost inaugurat oficial miercuri, 7 noiembrie, in prezența autoritaților publice locale și a reprezentanților companiei care a realizat investiția, Prime Kapital. Totodata, a fost inaugurat și hipermarketul Carrefour, cu o suprafața de 4.300 de metri patrați…

- Ancheta DNA in cazul medicului Eugen Poșiar, șeful secției Interne din cadrul Spitalului Militar Timișoara, reținut, aseara, fiind acuzat ca a primit mita pentru a asigura pensionarea pe caz de boala pentru oameni perfect sanatoși, a scos la iveala un adevarat sistem de fraudare a bugetului de stat.…

- Jucatorul de fotbal american Aaron Rodgers, de la Green Bay Packers, e din nou indragostit. La un an dupa ce s-a desparțit de actrița Olivia Munn, in 2017, Rodgers, 34 de ani, a inceput o relație cu fostul pilot de curse Danica Patrick, 36 de ani. Danica e prima femeie-pilot din lume care a caștigat…

- Compania aeriana Ryanair va introduce, incepand cu luna octombrie, patru zboruri suplimentare Bucuresti-Timisoara si retur, iar compania aeriana Tarom, doua zboruri suplimentare. Modificarea va veni odata cu intrarea in vigoare a orarului de iarna, respectiv 28 octombrie.

- Un șofer de 22 de ani, din Maramureș, s-a urcat beat la volan, iar când i-a vazut pe polițiști, care opreau autoturismele pentru un control, a apasat pe accelerație. ”Șoferul de 22 de ani nu a oprit la semnalul polițiștilor încercând sa dispara.…

- Peste 120.000 de pasageri din Romania au fost afectați de zborurile intarziate sau anulate in trei ani, se arata intr-o analiza a AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. In luna iulie, in varf de sezon estival, 40 din cele 320…