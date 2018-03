Stiri pe aceeasi tema

- Incident la bordul unui avion Blue Air, dupa ce un barbat a incercat sa intre in cockpit in timpul zborului de aseara dintre Birmingham si Bucuresti. Potrivit informatiilor aeronews.ro, pasagerul s-a ridicat de la locul sau si s-a indreptat spre cabina pilotilor, a fortat usa si a intrebat o insotitoare…

- Zbor cu emotii pentru cei 42 de pasageri ai cursei Air France, de la Paris la Aurillac. Fuzelajul avionului s a perforat in timpul zborului din motive inca necunoscute. Cei de la bord povestesc ca au auzit un zgomot puternic, s au speriat, dar comandantul aeronavei le a spus ca nu trebuie sa isi faca…

- “Trecem prin momente dificile datorate pierderii unei vieți omenești, pe care o regretam profund, cu atât mai mult cu cât aceasta s-a produs pe timpul deplasarii la o intervenție menite sa salveze vieți Scopul echipelor SMURD este de a raspunde prompt solicitarilor, iar cine a avut…

- Este initiativa unui consilier local din New York pentru ca locuitorii sa nu mai fie expusi la fumatul pasiv in spatiile publice. Daca masura propusa de Peter Koo (consilier democrat din Queens) va deveni lege, atunci cei care sunt prinsi ca trag din tigara in spatiul public in timp ce merg vor fi sanctionati…

- Documente atasate: BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XI-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a BAREME…

- Documente atasate: Barem matematica Clasa a XII-a 2018, profil mate-info Barem matematica Bac 2018 clasa a XII-a, profil stiintele naturii Barem matematica Bac 2018, clasa a XII-a, profil tehnologic SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BACALUREAT 2018, clasa a XII-a, profil mate-info SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE…

- Documente atasate: Model subiecte istorie bacalaureat SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care a fost sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Vezi…

- Documente atasate: SUBIECTE BAC MATE-INFO SUBIECTE MATE BAC PEDAGOGIC SUBIECTE MATE BAC STIINTELE NATURII SUBIECTE MATE BAC TEHNOLOGIC SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana -…

- Pilotul militar ucrainean acuzat de statul rus ca a provocat, in iulie 2014, prabusirea avionului care asigura cursa MH17 Amsterdam-Kuala Lumpur, cu 298 persoane la bord, s-a sinucis, impuscandu-se cu un pistol, relateaza presa ucraineana, care citeaza surse din cadrul politiei.

- Pilotul militar ucrainean acuzat de statul rus ca a provocat, in iulie 2014, prabusirea avionului care asigura cursa MH17 Amsterdam-Kuala Lumpur, cu 298 persoane la bord, s-a sinucis, impuscandu-se cu un pistol, relateaza presa ucraineana, care citeaza surse din cadrul politiei.

- Un proiectil de artilerie de calibru 100 mm a fost descoperit de un bistritean in timp ce isi curata santul din fata casei, acesta cerand imediat ajutor prin numarul unic de urgenta 112, potrivit datelor publicate luni dupa-amiaza pe pagina de socializare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de munca de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes in anul 2014 arata la acea vreme ca mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de munca au facut-o din cauza stresului. In mod inevitabil, aceasta…

- In fiecare clasa ajung, an de an, „boboci“ care implinesc 6 ani de-abia in clasa pregatitoare. Psihologii care ii evalueaza adesea elibereaza avizul luand in calcul achizitiile de cunostinte ale acestora, insa le explica parintilor si riscurile, deloc putine.

- "Construim prima nava, sau o nava interplanetara, chiar acum", a spus Musk. "Și probabil vom fi in stare sa realizam zboruri scurte, atat zboruri scurte cat si zboruri lungi in prima jumatate a anului viitor". In urma cu un an Musk a declarat ca racheta Mas, numita BFR sau Big Rock Rocket, ar putea…

- Pasagerii unei curse interne din Statele Unite au trecut prin clipe de groaza, dupa ce o femeie a incercat sa deschida ușa aeronavei, chiar in timpul zborului. Ea a fost imobilizata de ceilalți pasageri, relateaza CBS, scrie libertatea.ro.

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. Potrivit informatiilor preliminare, incidentul a avut loc la 26 de minute dupa decolare. Avionul Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord, se indrepta catre capitala egipteana Cairo.…

- Noul Jaguar I-Pace are doua motoare electrice care ofera 400 de cai putere și 696 Nm, scrie auto-bild.ro. Accelerația de la 0 la 100 km/h are loc in 4.8 secunde. Bateria de 90 kWH ofera o autonomie de 480 de kilometri. Citeste si Chinezii au copiat deja Masina Anului 2017. Ea este expusa la…

- Calendarul simularii Evaluare Nationala clasa a VIII-a are urmatoarea configuratie: 5 martie – Limba si literatura romana, 6 martie – Matematica si 7 martie – Limba si literatura materna. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Afla calendarul Evaluarii Nationale aici. …

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Panica intr un liceu din Arad. Un zgomot puternic s a auzit chiar in timp ce elevii de clasa a XII a sustineau o proba a Bacalaureatului, conform RomaniaTV.net. Din primele informatii la Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX a, in varsta de 17 ani, repetent de trei ori, a venit cu…

- Pilotul aeronavei HV6902 al companiei Transavia Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un pasager nu s-a putut opri sa flatuleze. Incidentul neobișnuit a avut loc la bordul unui avion care zbura intre Dubai si Aeroportul Schiphol din Amsterdam, potrivit stepfeed.com. Doi cetațeni de…

- O pasagera care a țipat și a jignit o femeie pentru ca fiul ei plangea, intr-un avion al companiei aeriene Delta, la inceputul acestei luni, a fost concediata de la postul sau din guvern din statul New York, in urma incidentului.

- O situatie incredibila a avut loc la bordul unei aeronave ce zbura din Antalya spre Moscova. In timpul zborului, una dintre pasagere si-a scos din bagajul de mana chilotii si a inceput sa ii usuce sub ventilatorul amplasat deasupra capului, scrie vesti.ru.

- Firma First Airlines ofera clientilor sai vizite virtuale la Paris, Roma, in Hawaii si New York. Pasagerii First Airlines se imbarca intr-un avion care insa nu decoleaza, in centrul capitalei nipone Tokyo.

- O calatorie de opt ore cu avionul poate parea un cosmar atunci cand linistea lipseste cu desavarsire. De asta au avut partea pasagerii unei curse din Germania spre New York. Un copil de trei ani le-a facut zborul insuportabil.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- S-a intamplat sub privirile ingrozite ale pasagerilor, care au marturisit ca au avut parte de "cel mai infricosator zbor din viata lor". Totul a inceput cu un zgomot puternic ce s-a auzit cu 35 de minute de ora la care aeronava trebuia sa aterizeze pe aeroportul din Honolulu. Articolul integral…

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- O nava spatiala a aterizat in timpul show-ului Philipp Plein de la NYFW. Adelina Pestritu era in public. Philipp Plein si-a dorit sa duca prezentarea sa de moda de la New York la un nou nivel. A construit conceptul ca pe un mix intre jocurile olimpice si viitorul robotizat al planetei. Astfel, show-ul…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News.

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-o plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr.…

- Apneea in somn este o tulburare pe care o fac mai ales barbatii cu probleme de greutate. Consta in oprirea respiratiei in timpul somnului, fie ca este insotita de sforait sau nu. Dar nu sforaitul este problema, ci complicatiile care pot sa apara: autointoxicarea cu dioxid de carbon, oboseala cronica…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Liderul formațiunii PAS, Maia Sandu a reacționat la invitația președintelui Parlamentului, Andrian Candu de a discuta despre subiectul manualelor de clasa a 2-a, care au fost editate pe timpul cand lidera PAS era la Minister. Potrivit declarațiilor lui Candu, textele din manual sunt foarte dificile…

- Calitatea manualelor școlare, editate de Maia Sandu, a fost subiect de discuții la ședința comuna a Guvernului și Parlamentului. Președintele Legislativului, Andrian Candu, a atras atenția ca multe subiecte din carțile destinate copiilor din clasa a 2-a sunt greu de înțeles chiar și pentru…

- Muzicianul britanic Elton John, a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca nu va mai canta in turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea lor timp de cinci decenii.

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Papa Francisc al Bisericii Catolice a oficiat ceremonia de casatorie a doi insoțitori de bord, in timpul zborului spre Chile. Paula Podest Ruiz, 39, și Carlos Ciuffardi Lorriaga, 41, erau deja casatoriți civil, dar l-au rugat pe Pontif, care era printre pasagerii cursei, sa ii casatoreasca intr-o ceremonie…

- Un panou cu dimensiunile 38×20 cm s-a desprins din aripa avionului Boeing 747 in cursul unui zbor din Tokyo spre Hokkaido.Premierul Shinzo Abe nu se afla la bord in momentul producerii incidentului. Avionul a putut ateriza in siguranta, potrivit Mediafax. Citeste si Scandal violent…

- "Pentru frauda constatata la evaluarile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unitatii de invatamant, conform prezentului regulament, se acorda nota 1 sau, dupa caz, calificativul insuficient", mai prevede documentul citat.De asemenea, pentru integrarea…

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- O companie aeriana indiana a anuntat joi ca a suspendat din post doi piloti suspectati ca au iesit din cockpit pentru scurt timp in cursul unei dispute violente privind un zbor intre Londra si Mumbai in ziua de Anul Nou, relateaza AFP, potrivit agerpres. Jet Airways a deschis o ancheta referitoare la…

- Fostul premier britanic Tony Blair a catalogat, joi, drept absurda informatia potrivit careia i-ar fi avertizat pe apropiatii presedintelui american Donald Trump ca este spionat de catre serviciile britanice de informatii, relateaza site-ul BBC News. Un purtator de cuvant al lui Tony Blair…