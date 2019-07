Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație, soldat cu o victima și trei autovehicule avariate, s-a produs duminica seara, in jurul orei 22:30, in zona IRA din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, accidentul, produs la intersecția strazilor Aurel Vlaicu cu Tulgheșului, s-a produs din cauza unei neacordari de prioritate.…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 10:10, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, in timp ce se deplasa pe DN17, ajuns pe strada Bistriței din Dej, din cauze inca necunoscute, ar fi pierdut…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs miercuri seara, in jurul orei 23:30, pe strada 1 Mai din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 31 de ani, din Dej, in timp ce se deplasa pe strada 1 Mai din Dej, pe fondul…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 9 iunie, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati de catre un barbat de 24 de ani, din municipiul Dej, despre faptul ca, în jurul orei 05:00, în timp ce se deplasa pe strada Crisan din aceeasi localitate, a fost agresat si deposedat…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, pe DN1C, in localitatea Fundatura. O femeie a fost ranita. Din primele informații, un barbat in varsta de 26 de ani din comuna Manastireni, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN1C, dintre Dej inspre Cluj, a accidentat…

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 17 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Livada. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de ambulanța de la Gherla, un echipaj SMURD de la Dej și un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Detașamentul din Dej. foto primita de la Florin…

- FOTO – Arhiva Un cutremur s-a produs in aceasta dimineața, la ora 09:00, in apropiere de municipiul Zalau, județul Salaj. Acesta a fost simțit și la Dej. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca la data de 1 mai 2019, la ora 09:00:07 (ora Romaniei) s-a…

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit dupa ce a fost lovita de un cap de TIR. Rotile masinii au izbit-o si au trecut peste corpul sau, in timp ce aceasta se afla pe trecerea de pietoni si traversa regulamentar. Soferul capului de TIR circula dinspre Tesatura catre Tomesti. „Politistii au fost sesizati…