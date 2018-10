Un pieton a murit pe DN1. Ce au stabilit oamenii legii

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat, sambata dimineața, pe DN 1 – Centura de Vest a municipiului Ploiești, din cauza unui accident rutier. Un pieton care a traversat neregulementar a fost lovit de o mașina și a murit, informeaza news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…

- A fost scandal mare, miercuri, in zona Spitalului CFR din Ploiești. Doi polițiști locali au fost agresați dupa ce au oprit, pentru cercetari, persoane care transportau peturi cu un carucior. Echipajul format din polițiști locali au oprit, pentru verificari, persoane suspectate ca au furat peturi, pe…

- Accident cumplit in marți dimineața (9 octombrie), pe DN1, la Baicoi. O persoana a murit, iar o alta este in stop cardio-respirator, dupa un carambol violent. Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, a transmis ca in accidentul de pe DN 1 Ploiesti – Brasov, produs pe raza localitatii…

- Mai multe echipaje de salvare si de politie s-au indreptat catre centura Capitalei, dupa ce au fost anuntati despre producerea unui grav accident rutier. Accidentul a avut loc in zona localitatii ilfovene Chiajna. Coliziunea in care au fost implicate o motocicleta si doua autoturisme a dus la ranirea…

- Accident teribil, marti dupE-amiazE, pe centura Timixoarei. DouE persoane xi-au pierdut viata xi alte patru au fost rEnite. Accidentul a avut lo dupE ce o xoferitE a vrut sE vireze la stanga, dar nu s-a asigurat, potrivit Opinia Timixoarei.ro.

- Traficul pe DN 1 Ploiesti - Brasov este aglomerat, marti dupa-amiaza, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, informeaza Centrul Infotrafic. In Comarnic, circulatia este dirijata de politisti din cauza unui accident soldat cu un ranit.

- Sase persoane au avut de suferit de pe urma coliziunii violente dintre un autoturism si un microbuz. Din pacate, un om nu a mai putut fi salvat. Accidentul a avut loc in cursul dupa-amiezii de joi, pe DN 7G, la iesirea din orasul Nadlac, catre Arad, din catre informeaza Centrul Infotrafic. Din cate…