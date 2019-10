Un picuț de liniște, că urmează să auzim: "2020 va fi anul investițiilor" ​Dați o cautare pe Google cu: &"2018 va fi anul investițiilor&". Mai dați una: &"2019 va fi anul investițiilor&". Ați vazut ce și cine apare la cautare pe primele poziții? N-au mai fost anii investițiilor, o arata datele oficiale. Câteva miliarde de lei în plus nu poți numi anul investițiilor. Abia ajung pentru repararea unor drumuri. Spitalele alea multe s-au amânat și ele.



O economie funcționala poate ajuta multa lume, în timp ce una nefuncționala, doar pe unii. Investițiile creeaza oportunitați, în timp ce cheltuielile nejustificate - datorii neacoperite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

