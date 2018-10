Un petrolist şi trei “astrişti” la Under 19 Titular, vineri, in jocul cu Aerostar Bacau, in premiera pentru acest sezon al Ligii, Vali Ticu a primit si vestea unei noi convocari la reprezentativa „U19”. Astfel, tanarul fundas petrolist va fi prezent, in perioada 7-14 octombrie, la o actiune a echipei nationale, stagiul cuprinzand si doua jocuri de verificare ce se vor disputa in compania formatiei similare a Suediei (12 si 14 octombrie). Alaturi de Ticu, sub “tricolor” se vor afla si trei jucatori ai Astrei – Radu Chiriac, Gabriel Serban si Alexandru Duminica! Reprezentativa „U19” va juca, intre 14-20 noiembrie, in turneul de calificare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat ia în calcul IAPC, astfel ca în raport apare o inflatie de 4,7% în august 2018 în România, în loc de 5,1% cât a fost Indicele Preturilor de Consum (IPC). Cele mai mari rate ale inflatiei din august s-au mai înregistrat în Bulgaria (3,7%),…

- Mijlocașul de 18 ani trage tare la naționala U19, cu care se pregatește pentru preliminariile Europeanului din Armenia, din vara anului viitor. Echipa naționala alcatuita din fotbaliști care nu au implinit 19 ani se afla in linie dreapta inaintea startului campaniei de calificare la Campionatul European.…

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- Bulgaria este cea mai ieftina țara din UE atunci cand vorbim despre prețurile la bunuri și servicii, in timp ce la polul opus se afla Danemarca, cu cele mai mari prețuri, arata datele publicate de Eurostat. Datele, care acoperă prețurile bunurilor și serviciilor inclusive cele la alimente,…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- In aceste zile, pe zgura arenelor de la Tenis Club Idu Mamaia, se desfasoara cea de-a XXIX-a editie a turneului International Veterans Champs of Romania - Comvex, competitie de Grad 2, devenita unul din cele mai populare turnee de pe litoral. Peste 200 de sportivi-veterani din Romania, Germania, Ungaria,…

- In perioada 27-29 iulie a.c, Ansamblul Folcloric"Doina Rebrei’’ a reprezentat Romania la Festivalul concurs din SERBIA. Este a noua iesire peste hotare, cu participari similare in Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia (de doua ori ), Ungaria, Letonia, Austria si acum in Serbia. Din 18 formatii , apartinand…

- Cea de-a XII-a editie a Festivalului International de Folclor „Garofita Pietrei Craiului”, care promoveaza traditiile si diversitatea culturala, va avea loc in perioada 6-8 iulie 2018 si va reuni, la Brasov, ansambluri folclorice din noua tari: Croatia, Polonia, Grecia, Ungaria, ansambluri ale…