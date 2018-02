Un petrolier cu un echipaj de 22 de persoane a fost dat disparut in Golful Guineea

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Sambata seara, pompierii argeseni au fost solicitati sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuinta din Mioveni, cartierul Colibasi.La fata locului s-au deplasat un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj cu ambulanta SMURD de la Detasamentul de Pompieri Mioveni.Potrivit…

- Comunicat ISU Gorj: Referitor la situația colegul nostru acesta a fost gasit in zona barajului Valea Mare de catre un echipaj de jandarmi. Acesta o sa fie transportat de catre un echipaj SAJ la UPU Tg-Jiu. Colegul nostru, plutonier major Ilarion Nicusor Arjocu din cadrul ISU Gorj, disparut in cursul…

- Un echipaj de jandarmerie a susprins trei persoane in timp ce sustrageau motorina din rezervoarele unui autotren cisterna. Potrivit comunicatului, marti, 10 ianuarie ac., in jurul orei 18.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Constanta care se deplasa la o misiune in sprijinul I.J.J.…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Serviciile de interventie continua luni sa incerce sa stinga incendiul ce a cuprins un tanc petrolier care s-a ciocnit sambata noapte cu un cargobot in largul coastelor de est al Chinei, existand temeri ca nava, din care deja s-a scurs o cantitate importanta de petrol, ar putea exploda.

- Un baiat in varsta de noua ani a disparut astazi, de langa tatal sau, in Caraș-Severin, in zona localitații Stancilova - comuna Șopotu Nou. Autoritațile inca il cauta pe micuț, iar parinții sunt in stare de șoc.

- Treizeci si doua de persoane sunt date disparute in urma coliziunii intre un cargobot si un tanc petrolier in largul coastelor de est ale Chinei. Ciocnirea a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la 300 de kilometri est de orasul Shanghai. Autoritatile chineze au demarat o operatiune de cautare…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Un copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, orasul Vicovu de Sus, a disparut din apropierea casei sale.Copilul a disparut vineri seara. Semnalmente: inaltime aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei baietelul…

- Generalul Mohammad Ali Jafari, comandantul Gardienilor Revolutiei, a anuntat miercuri ca "revolta" din Iran a luat sfarsit, referire la protestele soldate cu moartea a cel putin 21 de persoane. "Astazi, putem anunta sfarsitul revoltei. Actiunile de securitate si vigilenta cetatenilor au condus la infrangerea…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Un vas de pescuit disparut dupa tsunamiul care a devastat centrala atomica Fukushima-Daiichi în 2011 a aparut din senin pe o plaja situata la peste 9.000 de kilometri departare. Nava a fost gasita într-o stare avansata de degradare, iar singurii „pasageri“ prezenti…

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orasului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o prapastie.

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Sase persoane ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit in Iasi, miercuri seara, pentru ca un șofer a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens. Un accient produs miercuri seara la intrarea in Iasi, in care doua masini s-au ciocnit, a dus la ranirea a șase persoane. Intr-unul din vehicule…

- Un barbat din Campina și-a gasit fiul spanzurat intr-o padure de la marginea orașului. Cel care și-a pus capat zilelor este un tanar de 33 de ani. Familia il cauta neincetat, dupa ce a disparut de acasa. Descoperirea infioratoare a fost facuta de tatal tanarului. Barbatul și-a gasit fiul spanzurat intr-o…

- Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma coliziunii intre un tren si un autobuz scolar, in sud-estul Frantei, anunta autoritatile franceze, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit rtv.net.

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent. Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut…

- Procurorii și ofițerii anticoruptie au retinut ieri o persoana si sunt in cautarea alteia, care sunt banuite ca ar fi determinat doi martori din dosarul invinuirii secretarului consiliului Bubuieci sa depuna declaratii mincinoase in favoarea ultimului. Persoana banuita a fost retinuta pe un termen de…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut miercuri cand o masina a intrat in plin intr-un grup de pietoni. Sase persoane au fost ranite, iar trei au suferit atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut la Scola Generale Nr. 1, situata pe Bulevardul Nicolae Balcescu, din centrul Buzaului. De vina a fost…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, in urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, scrie Realitatea.net.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 9 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. La data de 12 decembrie…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a pus in libertate, in perioada 19 octombrie - 10 decembrie, 801 persoane ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017. De asemenea, a fost admisa, de catre instantele de judecata…

- Alerta in județul Caraș-Severin, unde peste 50 de persoane cauta, astazi, un batran de 74 de ani, care a plecat intr-o padure și nu s-a mai intors. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Caraș-Severin, 50 de pompieri, jandarmi, salvamontiști, polițiști, lucratori…

- Prin comparatie, in octombrie 2016, sporul natural negativ a fost de 6.472 de persoane. In octombrie 2017 s-au nascut 17.999 de copii, cu 157 mai putini decat in luna septembrie 2017 si cu 2.503 mai multi decat in octombrie 2016. Totodata, s-au inregistrat 21.973 decese, cu 3.335 mai…

- ”Sub nume false sau nick-name-uri primesc zilnic foarte multe amenințari pe Facebook, pe rețele de socializare, pe internet, pe mail-uri, persoane care vor pur și simplu sa ne suprime, ca și activitate, poate ca și persoane, pana la urma, sa ne intimideze, sa ne faca sa renunțam, și practic sa le…

- Un feribot cu peste 300 de persoane la bord a esuat, duminica, in portul Calais, au anuntat autoritatile locale, precizand ca nu exista raniti, informeaza Le Figaro, potrivit news.ro.Zona portului Calais este afectata de vanturi puternice, cu viteze de 90 pana in 110 kilometri pe ora.…

- Accidentul s-a produs la iesirea din localitatea Mandra. Mașina s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți. Ei prezentau traumatisme cranio-cerebrale, fara pierderea cunostintei. Unul dintre ei are si un traumatism de membru inferior. Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul…

- Barbatul, de 30 de ani, cautat de pompieri in lacul de acumulare de la Tismana, ar fi lasat un bilet de adio mamei sale in care spune ca se va sinucide. Potrivit politiei gorjene, tanarul este anchetat pentru furtul unor ...

- Cel putin 13 persoane au murit dupa ce o nava de pescuit a intrat in coliziune cu un tanc petrolier cu un deplasament de 336 de tone si s-a rasturnat in largul coastelor Coreii de Sud. Alte doua persoane au fost date disparute, a anuntat Paza de Coasta sud-coreeana, care a adaugat ca o operatiune de…

- Un turist a fost surprins de avalanșa in munții Parang, sub varful Carja. Avalanșa s-a produs pe 1 decembrie, in jurul orei 12.00. Avalanșa a surprins doi turiști, dar unul dintre ei s-a salvat singur. O echip...

- In urma incidentului au rezultat doua victime, din care o femeie cu o sarcina in evolutie. La fata locului a intervenit un Echipaj de prim ajutor de la Raducaneni si o ambulanta B2. Un echipaj de la Politia Rutiera efectueaza cercetari la fata locului pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

- Marina argentiniana a indicat joi ca s-ar putea ca submarinul ARA San Juan care a fost dat disparut saptamana trecuta, cu 44 de membri ai echipajului la bord, sa fi explodat, dar a respins posibilitatea unui atac asupra navei, relateaza agenția DPA. Organizația Tratatului privind Interzicerea…

- Un agent sef din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, a disparut in urma cu doua zile, de acasa. De atunci este de negasit, motiv pentru care colegii sai au inceput cautarile.

- Ministerul argentinian al Apararii a anuntat, duminica, faptul ca au fost detectate semnale prin satelit transmise de la bordul submarinului militar disparut in Oceanul Atlantic, relateaza site-ul BBC News. Oficialii de la Buenos Aires au precizat ca incearca sa stabileasca locatia de unde au fost transmise…

- Potrivit anchetatorilor, preliminar se cunoaște ca copilul ar fi fost împușcat din imprudența în umarul stâng de catre un minor de 14 ani cu o arma de vânatoare, deținuta legal de tatalui acestuia, scrie medianews.md La moment, polițiștii investigheaza circumstanțele…

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabusit, sâmbata, în Marea Britanie. Accidentul s-a produs în Bedfordhsire, la mai putin de 24 de ore de la un test de zbor efectuat cu succes. Potrivit BBC, doua persoane aflate la sol au suferit rani minore. Airlander…

- Un submarin militar argentinian, la bodul caruia se aflau 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri. Autoritatile au declasat o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de…

- Un submarin militar apartinand Argentinei cu 44 de membri de echipaj la bord a disparut acum patru de ore si este cautat intr-o zona cuprinsa intre portul Ushuaia si orasul Mar del Plata, a anuntat Marina acestei tari din America de Sud, citata de AFP.

- Un submarin militar argentinian cu 44 de membri de echipaj la bord era cautat vineri, a anuntat Marina argentiniana, dupa ce a fost dat disparut in urma cu 48 de ore in timp ce naviga in Atlantic, intre portul Ushuaia si orasul Mar del Plata, relateaza AFP. ”Nu am putut inca sa-l gasim si nici sa stabilim…

- Angajații Penitenciarului din Lipcani condamnați recent la ani grei de inchisoare, pentru torturarea unui deținut, au dat bir cu fugiții inainte de a fi incatușați, noteaza NOI.md. Asta dupa ce prima instanța i-a achitat, iar acum Curtea de Apel i-a condamnat. Cu toate acestea, inainte de pronunțarea…

- Un autoturism a fost observat, marți, in Lacul Morii, la aproximativ 20 de metri de mal, la fața locului fiind trimise o autospeciala cu barca, un echipaj de scafandri și un echipaj SMURD, anunța reprezentanții ISU București - Ilfov. Foto: (c) Daniel Alexandru Florea / AGERPRES Scafandrii…