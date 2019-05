Un petic de Delta aproape de Bucuresti: Ce mai poti vedea pe langa Parcul Natural Comana Romanii cu dor de duca pot descoperi la mai putin de o ora si jumatate de Bucuresti o destinatie de cicloturism aflata intr-o arie naturala protejata, Natura 2000, dar cu un potential imens de dezvoltare: Ciocanesti-Dunare din judetul Calarasi.



Acest itinerariu natural-cultural este unul deosebit datorita bogatiei speciilor de plante si pasari specifice zonelor umede, dar si traditiilor mestesugaresti si culinare inspirate de traiul in apropiere de Dunare.



"Noile trasee de bicicleta si drumetie identificate in acesta zona reprezinta o componenta mai mica in cadrul proiectului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 mai, in cadrul South East Europe Tech Tour 2019, cele mai promitatoare startup-uri de tehnologie din Romania, Croatia, Ungaria, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia si Ucraina se aduna la Bucuresti pentru a se intalni cu investitori...

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…

- Selectionata României a fost repartizata în Grupa a 7-a, alaturi de Polonia, Ucraina si Insulele Feroe, în preliminariile Campionatului European de handbal feminin - EHF 2020, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Copenhaga, anunta site-ul forului european.România,…

- Apidava Blaj, cel mai mare producator de miere din Romania, a prezentat recent un sortiment de bere cu miere despre care spun ca este fabricat in premiera nationala. Producatorii sustin ca folosesc ingrediente de cea mai buna calitate cu ajutorul carora produc doua tipuri de bere alba si neagra nefiltrata…

- ​Rezultatul privind Brexit înca nu este cunoscut, asadar este normal ca britanicii sa se întrebe despre situatia calatoriilor, pasapoartelor si chiar a animalelor de companie. În cazul unui Brexit fara un acord, multe lucruri se vor schimba. De exemplu, cetatenii britanici vor trebui…

- “Danube- River as Experience”, expozitia personala a Oanei Ionel va avea loc la Institutul Cultural Roman in perioada 15 - 19 februarie 2019. Proiectul artistei bucurestene include o selecție a picturilor realizate in anul 2018. “Seria de lucrari ofera o cheie de interpretare a fluviului din perspectiva…

- Primavara aceasta, copiii și adolescenții din Romania vor avea parte de o premiera mult așteptata: Karol Sevilla, tanara artista devenita idolul unei generații, va concerta pentru prima oara in Romania, in cadrul turneului "Karol Sevilla y sus hermanas – The European Tour". Cu 9 milioane de urmaritori…

- Primaria Timisoara deruleaza un proiect care are ca scop promovarea patrimoniului cultural evreiesc din municipiu, printre care se numara si trei sinagogi construite intre 1864 si 1910. Proiectul a fost numit "Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region"…