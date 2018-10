Un peşte ''dinozaur'', pe cale de dispariţie, descoperit într-un râu din Australia Organizatia de Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO) a anuntat ca va realiza un studiu de cinci ani a raului Victoria din Teritoriul de Nord, Australia, in incercarea de a afla mai multe despre comportamentul si inmultirea pestelui fierastrau, o specie aflata pe cale de disparitie, relateaza Xinhua. O analiza preliminara, realizata in zona acestui curs de apa de CSIRO si inspectorii forestieri, a dus la capturarea a douazeci si cinci de exemplare de pesti fierastrau, dar si la descoperirea primei dovezi a existentei in aceasta zona a doua specii de rechini de apa dulce aflati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

