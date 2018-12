Un pește congelat a revenit la viață după ce a fost dezghețat. VIDEO halucinant Un pește congelat a revenit la viața dupa ce a fost dezghețat. Filmarea, facuta intr-o piața din Japonia, incepe cu un barbat care ia peștele, ce pare a fi inghețat bocna, și il pune intr-o cada de gheața zdrobita, informeaza stirileprotv.ro. Apoi, in obiectivul camerei este luat un termometru care arata ca temperatura din vas […] The post Un pește congelat a revenit la viața dupa ce a fost dezghețat. VIDEO halucinant appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

