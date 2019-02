Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc in cursul zilei de joi, 31 ianuarie, pe raza judetului Iasi. Un barbat a murit si un altul este grav ranit dupa ce un autoturism Dacia a intrat intr-o autoutilitara.

- Un copil de 6 ani si-a pierdut viata, joi, dupa ce a fost lovit de o butelie de oxigen care era aruncata la o ghena de gunoi de pe o strada din municipiul Hunedoara, politia efectuand cercetari la fata locului...

- „A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Noi doar am constatat decesul, dosarul urmand sa fie declinat catre IPJ Hunedoara. Copilul a decedat in 6 ianuarie la Spitalul Județean din Timișoara”, a declarat pentru „Ziar de Hunedoara” Aurora Voicila, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 78 de ani din Dambovița a murit, in a doua zi de Craciun, dupa ce o bucata de cozonac i-a ramas in gat. Medicul Tudor Ciuhodaru, de la Spitalul Clinic de Urgența „Sf.

- Un accident mortal a avut loc miercuri dimineața pe DN 7 in județul Hunedoara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7, pe raza localitatii Ilia, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier: un pieton a fost acrosat de catre doua autoturisme. In urma…

- Zeci de mii de hunedoreni au ramas fara curent electric. Ninsorile abundente din ultimele ore au dus la ruperea firelor de inalta tensiune. La nivelul județului, sunt peste 11 mii de hunedoreni care nu au curent electric. Numarul avariilor crește de la o ora la alta. in județul Hunedoara erau nealimentate,…

- Un barbat in varsta de 66 de ani a murit dupa ce a alunecat pe gheata, in curtea locuintei, si s-a lovit la cap. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, agenții Postului de poliție Pirteștii de Jos au fost sesizați de un barbat din comuna Ipotești despre faptul ca tatal sau, in varsta de 66 ...

- "Imediat dupa apelul la 112, la locul deflagratiei s-au deplasat cinci echipaje specializate in prim ajutor si stingere, cu cinci autospeciale ale Detasamentului Petrosani. Pompierii au gasit in apartamentul situat la etajul 2, in care s-a produs explozia, un barbat decedat in varsta de aproximativ…