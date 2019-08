Stiri pe aceeasi tema

- Patru membri ai unei familii, intre care doi copii, au fost implicati intr-un grav acccident rutier, sambata, in judetul Arad, iar un copil de 9 ani a fost declarat decedat, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un motociclist si-a pierdut viata in urma coliziunii motocicletei pe care o conducea cu un autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata, accidentul a avut loc in aceasta noapte, aproape de ora 12:00. Motociclistul a fost singura victima…

- Un barbat de 34 de ani a fost gasit mort, duminica seara, langa una dintre scenele amplasate pentru festivalul Neversea, de la Constanța, cazul fiind cercetat, la ora transmiterii acestei știri, de polițiștii constanțeni, transmite MEDIAFAX.Citește și: Care sunt CELE MAI SIGURE recipiente de…

- Ionut Varciu ar fi pierdut intr-o curba controlul autoturismului pe care il conducea, dupa ce pe langa el a trecut in mare viteza un motociclist. Citeste si RAZBOI IN SHOWBIZ. Pepe, declaratii soc despre Liviu Varciu. "Este un impostor. Se foloseste de oameni" Parintii lui au lesinat…

- Duminica, trei barbați au murit și unul a fost ranit grav dupa ce masina in care se aflau a cazut de un pod din orasul Novaci, in raul Gilort, din județul Gorj. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, o masina in care se aflau patru barbati a cazut de pe pod, rasturnandu-se…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui cal cazut intr-un puț cu apa in localitatea Arini. „In prima instanța, a fost scoasa apa din puț, dupa care animalul a fost prins in chingi și scos la suprafața, reușindu-se salvarea animalului”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Un barbat de 40 de ani, din municipiul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce o grinda din lemn i-a cazut peste gat in timp ce o transporta cu un prieten. Potrivit echipajului medical care a acordat primul ajutor, victima se afla sub influența bauturilor alcoolice, aceasta…

- Pompierii au salvat, luni, o femeie care a cazut intr-o fantana adanca de 25 de metri, in localitatea Sabaoani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru, potrivit Agerpres. La fata locului au intervenit salvatorii…