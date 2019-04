O noua zi, alte sute de infracțiuni aduse Codului Rutier. Polițiștii rutieri cerceteaza trei barbați pentru savarșirea de infracțiuni rutiere. Este vorba de un cetațean algerian de 22 de ani, care a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier joi, 11 aprilie, in trafic, in timp ce conducea un autoturism pe strada Cocorilor fara a avea dreptul de a conduce pe teritoriul Romaniei. Pe raza localitații Pancota a fost depistat un alt tanar de 27 de ani, din Bocsig, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca permisul de conducere emis de autoritațile belgiene,…